Im Juni hielt eine Hitzewelle den nordamerikanischen Kontinent fest im Griff, im Juli folgten verheerende Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern, derzeit wüten riesige Waldbrände in der Türkei und in Griechenland. Gleichzeitig herrschen in Grönland ungewöhnlich hohe Temperaturen, die den Eisschild immer mehr zum Abschmelzen bringen - die Nachrichten über Extremwetterlagen reißen nicht ab.

Bewusste Geldanlage: Jeder dritte Deutsche möchte in den Klimaschutz investieren (FOTO) Frankfurt (ots) - Wetter- und Klimaphänomene beherrschen zunehmend die Schlagzeilen. Und sie bewegen die Sparer, wie der "Rabobank Food Navigator" zeigt: Ein Drittel der deutschen Verbraucher möchte sein Geld in Maßnahmen für den Klimaschutz anlegen.

Dass auch die deutschen Verbraucher ein Bewusstsein dafür haben, zeigt der Rabobank Food Navigator. Knapp jeder dritte Befragte ( 28,5 Prozent ) möchte sein Geld in Maßnahmen für den Klimaschutz investieren. Diese Bereitschaft ist zuletzt wieder gestiegen: Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang ab Mai ist das Thema Klimaschutz seit Mitte Juli wieder um fünf Prozentpunkte nach oben geklettert.



Konkret etwas für den Schutz der Wälder tun möchten 21,3 Prozent der Befragten im Bundesdurchschnitt. Einen generell verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen befürwortet jeder Vierte ( 24,1 Prozent ).



Junge investieren in Klimaschutz, Ältere in die Bildung von Kindern

Am meisten Wert auf Klimaschutz legt dabei die Jugend: Ein Drittel ( 35,8 Prozent) der 18- bis 29-Jährigen würde gerne mit seinem Geld etwas zu Klimaschutzmaßnahmen beisteuern. Junge Menschen liegen auch beim Schutz von Wäldern mit 25,6 Prozent an der Spitze der Altersgruppen. Die 65-Jährigen dagegen legen im Altersvergleich mit 26,9 Prozent - gemeinsam mit den 50- bis 59-Jährigen - am wenigsten Wert auf klimaschützende Maßnahmen. Ihnen ist mit 37,0 Prozent die Bildungsförderung von Kindern am wichtigsten.

Auch der Blick in die Beschäftigungsgruppen bestätigt diesen Trend: Mehr als doppelt so viele Studenten ( 55,7 Prozent ) wie Rentner ( 25,9 Prozent ) möchten ihr Geld in umweltschützende Maßnahmen investieren. Dabei sind die Männer ( 29,6 Prozent ) etwas stärker vertreten als die Frauen ( 27,3 Prozent ).

Der Norden investiert eher als der Süden



Bei den Bundesländern ist ein klares Nord-Süd-Gefälle zu erkennen: In Schleswig-Holstein möchten mit 37,1 Prozent die meisten Befragten ihr Geld am liebsten in Maßnahmen zum Klimaschutz anlegen, gefolgt von Hamburg ( 36,0 Prozent ). Die südlichen Länder dagegen - Baden-Württemberg ( 30,5 Prozent ), Bayern ( 27,7 Prozent ), Rheinland-Pfalz ( 26,9 Prozent ) und das Saarland ( 25,2 Prozent ) - liegen auf den Plätzen 7, 9, 10 und 11. Das Schlusslicht bildet Thüringen mit 13,8 Prozent . Beim verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen wiederum liegt Bayern ( 28,7 Prozent ) vorne, gefolgt von Berlin ( 27,6 Prozent ) und Baden-Württemberg ( 25,8 Prozent ).