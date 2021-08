BOCHUM (dpa-AFX) - Die Geschäfte für Deutschlands größten Immobilienkonzern Vonovia laufen dank starker Nachfrage nach Wohnraum weiterhin gut. Die Übernahme des zweitgrößten Wohnimmobilienkonzerns Deutsche Wohnen ist dem Dax-Konzern hingegen bislang noch nicht geglückt. Mit einem leicht verbesserten Übernahmeangebot soll dies nun im dritten Anlauf klappen. Was bei Vonovia los ist, was die Analysten sagen und wie die Aktie zuletzt gelaufen ist.

Der Dax-Konzern wächst dank steigender Mieten in den Großstädten, Zukäufen und Neubauten kräftig. Bei den Mieten profitiert der Vermieter wie andere aus der Branche vor allem von modernisierten Wohnungen. Die Kosten dafür legen die Konzerne nicht nur teilweise auf die Mieter um, sondern sie können die Mieten anschließend auch stärker erhöhen. Zudem setzt Vonovia auf Neubau und die Aufstockung von Gebäuden.

Seit längerem wächst der Wohnimmobilien-Konzern auch durch Übernahmen im In- und Ausland. Vonovia ist mit rund 354 000 Wohnungen der größte Vermieter in Deutschland. Damit hat der Konzern nach eigenen Angaben hierzulande einen Marktanteil von 1,5 Prozent. Weitere etwa 60 000 Wohnungen besitzt das Unternehmen in Schweden und Österreich. Im Sommer 2020 war der Konzern beim niederländischen Immobilieninvestor Vesteda eingestiegen. Nun will der Bochumer Konzern Deutschlands zweitgrößten Vermieter Deutsche Wohnen übernehmen.

Erst jüngst startete Vonovia einen neuen Anlauf. Konzernchef Rolf Buch kündigte ein verbessertes Angebot an - gerade eine Woche nachdem ihm die Mehrheit der Aktionäre von Deutsche Wohnen die kalte Schulter gezeigt hatten. Bei einem Scheitern auch des angekündigten neuen Übernahmeangebots will Buch keinen weiteren Anlauf unternehmen.

Vonovia war im vergangenen Monat mit seinem Übernahmeangebot für die Nummer zwei auf dem deutschen Wohnungsmarkt knapp an der Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent gescheitert. "Wir haben aus den Fehlern gelernt, die wir beim letzten Mal gemacht haben", sagte Buch. Vonovia werde sich "von einzelnen Aktionären nicht unter Druck setzen lassen", kündigte er an und fügte hinzu: "Ich spreche nicht mit Spekulanten."

Buch schätzt, dass Hedgefonds und kurzfristige Anleger knapp 50 Prozent der Aktien von Deutsche Wohnen halten. Weitere 20 Prozent seien im Besitz von Indexfonds. Vonovia selbst besitzt mittlerweile knapp 30 Prozent an Deutsche Wohnen. Mit diesem Anteil könne Vonovia "relativ gut und lange leben", sagte Buch. Weitere Aktien will der Vonovia-Chef nicht dazu kaufen, schon um kein Pflichtangebot an die anderen Aktionäre machen zu müssen.