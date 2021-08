Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43) , die weltweit führende lokale Lieferplattform, startet heute in Berlin seine Liefer-App unter der Marke foodpanda. Nach einer Testphase und schrittweisen Ausweitung des Dienstes decken die deutschen Tochtergesellschaften von Delivery Hero (foodpanda und Pandamarkets) nun vier Bezirke der deutschen Hauptstadt sowohl mit Restaurant-Lieferungen als auch mit Quick-Commerce ab (durch Partnerschaften mit lokalen Geschäften sowie über eigene Lagerhäuser, die sogenannten Pandamarkets).

One-Stop-Shop für Berliner Kunden

Durch die foodpanda-App haben lokale Kunden in Berlin nun Zugang zu einem One-Stop-Shop, der all ihre täglichen Bedürfnisse abdeckt – von der traditionellen Essenslieferung aus Restaurants bis hin zu Quick-Commerce-Artikeln wie Lebensmitteln und Haushaltsprodukten. Seiner Mission folgend, alles lokal zu liefern, hat Delivery Hero unter der Marke foodpanda eine große Anzahl von Restaurants und lokalen Geschäften in seine Plattform aufgenommen.

Um eine besonders schnelle Lieferung von Convenience-Artikeln zu gewährleisten, werden Pandamarkets in den Bezirken Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte und Prenzlauer Berg eröffnet. Über die foodpanda-App können die Kunden auf diese Pandamarkets zugreifen und in einem breiten Sortiment an Convenience-Artikeln stöbern, darunter eine große Auswahl an Obst und Gemüse, Alltagsartikeln, Snacks, usw.

Artur Schreiber, CEO von foodpanda Germany: „In den vergangenen Wochen hat unser foodpanda-Team in Berlin einen Service von Grund auf aufgebaut. Wir sind stolz, dass wir mit starken lokalen Partnern zusammenarbeiten und auf dem besten Weg sind, 500 Mitarbeiter in allen Bereichen einzustellen – zusätzlich zu Packern für Pandamarkets und Fahrern für Pandalogistics. Dank unserer logistischen und technologischen Innovationen fühlen wir uns nun bereit, unseren Service bald auch in anderen deutschen Städten anzubieten, und freuen uns darauf, Pandalogistics-Fahrer auf den Straßen von Frankfurt, Hamburg und München zu sehen.“

Expansion in Deutschland

Nach dem reibungslosen und zügigen Start in Berlin gibt foodpanda heute auch seine Expansionspläne bekannt: Drei weitere deutsche Städte werden im Herbst den Betrieb aufnehmen – Frankfurt, Hamburg und München. Die Expansion wird bis zum Ende des Jahres mit weiteren Städten fortgesetzt. Mit der Abdeckung einiger der größten Städte Deutschlands hat sich foodpanda zum Ziel gesetzt, die Lieferbranche des Landes zum Positiven zu verändern: Mit einem durch Innovation verbesserten Kundenerlebnis, von dem das gesamte Ökosystem profitiert – Fahrer, Restaurants, lokale Geschäfte und Kunden.

