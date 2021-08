BevCanna schließt kommerziellen Produktionslauf der Cannabis angereicherten Getränkeserie Keef in Kanada ab

VANCOUVER, BC, 9. August 2021. Ein neues führendes Unternehmen im Bereich Gesundheits- und Wellness-Getränke und -Produkte, BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) („BevCanna“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss eines ersten kommerziellen Produktionslaufs der Nummer 1 unter den Marken der Cannabis angereicherter Getränke in den USA, Keef Brands1 („Keef“), für ausgewählte Vertriebspartner in den Provinzen Kanadas bekanntzugeben.

Als das Cannabisgetränke-Unternehmen mit dem größten Umsatz in den USA, ist Keef Brands international für seine Top-Qualität der mit Cannabis angereicherter Getränke bekannt. Kanadische Kunden haben die Einführung von Keefs Verkaufsschlagern „Classic Sodas“ in Kanada sehnlichst erwartet, was zu starkem Interesse an Aufträgen für die populären Marke bei Vertriebspartnern in den Provinzen führte.

„Dieser erste Produktionslauf von Keef ist ein wichtiger Meilenstein für BevCanna“, erläuterte Melise Panetta, President von BevCanna. „Wir führen unsere Produkte in mehreren kanadischen Märkten ein, und sind begeistert, diese bereits bekannte und beliebte Cannabis-Marke in unser erstes Sortiment aufnehmen zu können. Wir erwarten, dass Keef eine Führungsposition im kanadischen Markt Cannabis angereicherter Getränkte einnehmen wird“.

Keef Brands entwickelt, produziert und vertreibt ein Sortiment Cannabis angereicherter Produktlinien, einschließlich Classic Sodas, in mehr als 1.000 lizenzierten Einzelhandelsgeschäften und Lieferdiensten in sieben US-Staaten, Tendenz steigend.

BevCanna gab früher in diesem Jahr eine bilaterale Partnerschaft mit Keef Brands zur Einführung der Produkte des Unternehmens in Kanada bekannt. Durch diese Vereinbarung wird BevCanna auch Keefs ausgedehntes US-amerikanisches Produktions- und Vertriebsnetzwerk zur Einführung seiner eigenen Produktlinie in den USA nutzen können, falls eine positive staatliche Regulierungsreform erfolgt.

1 BDSA

