SpeakEasy gibt Update zur Ernte 2021 bekannt

10. August 2021 - Rock Creek, B.C. – SpeakEasy Cannabis Club Ltd. (CSE: EASY) (Frankfurt: 39H) (das „Unternehmen“ oder „SpeakEasy“), Inhaber einer staatlichen Lizenz zu Anbau, Verarbeitung und Vertrieb von Cannabis unter dem Cannabis-Gesetz (Cannabis Act), freut sich sehr, den Abschluss der Pflanzsaison 2021 mit ungefähr 70.000 Pflanzen bekanntzugeben. Das Ziel des Unternehmens ist eine Ertragssteigerung von 100 % gegenüber der letztjährigen Ernte von 72.000 kg auf insgesamt 144.000 kg.

Pflanzung abgeschlossen

SpeakEasys engagiertes Team arbeitete hart an der Freilandsaison 2021 und ist begeistert, die Früchte seiner Anstrengungen in den nächsten Monaten zu ernten.

Vorbereitungen für die Freiland-Pflanzsaison 2021 begannen offiziell am 7. Juni 2021, und die Pflanzung war am 23. Juli abgeschlossen. Ungefähr 70.000 Pflanzen wurden in unserer Freilandanlage gepflanzt.

Von den 70.000 gepflanzten Klonen wählte SpeakEasy zwei Stämme aufgrund ihrer einzigartigen genetischen Modifizierung, in der besonderen Umgebung von Rock Creek zu gedeihen. 20 weitere Stämme wurden für Prüfungen gepflanzt, die SpeakEasy helfen, in den kommenden Jahren eine Datenbank zur Weiterentwicklung der zunehmenden Optimierungsmethoden einzurichten.

Gründer Marc Geen kommentiert: „Unser zweites Pflanzjahr ist abgeschlossen und sieht fantastisch aus. Mit mehr Platz, um Klonen in diesem Jahr im Treibhaus zu entwickeln und vorzubereiten, konnten wir größere und gesündere Pflanzen schaffen, die zur Pflanzung im Freiland bereit waren. Wir setzten im letzten Jahr Gelerntes dieses Jahr in die Praxis um und hatten damit einen großartigen Start und sind weit mehr fortgeschritten als im letzten Jahr. Wir freuen uns auf eine neue Rekordernte in diesem Herbst. Wie immer hat unser wundervolles Personal zusammengearbeitet und eine manchmal unmöglich erscheinende Leistung erbracht. Vielen Dank an alle“.

Bisherige Umweltbedingungen

Seit Beginn der Pflanzung im Juni erlebten die Pflanzen in der SpeakEasy-Freilandanlage sehr viel Sonnenschein, hohe Temperaturen, mäßige Feuchtigkeit und sehr geringen Niederschlag.

Die folgenden Werte ergaben sich während der letzten 67 Tage:

Tage mit Sonnenschein: 67

Durchschnittstemperatur: 21,7°

Höchsttemperatur: 33,6°

Feuchtigkeit: 57 %

Niederschlag: 15,06 mm

Gründer Marc Geen äußert weiters: „Wir erhielten viele E-Mails, die Besorgnis über die ungewöhnlichen und extremen Wetter- und Brandbedingungen in unserer Region in diesem Jahr ausdrückten. Ich möchte all denen, die uns Glück wünschten, herzlich danken. Der Monat Juni brachte noch nie erlebtes heißes und trockenes Wetter, das zu Dürre und Bränden in der ganzen Provinz führte. Wir sind nicht in unmittelbarer Gefahr, und, abgesehen von Rauch in der Luft, haben wir hier alles gut überstanden.

Die Pflanzen gediehen in den heißen sonnigen Tagen, und wir haben genügend Wasser, um sie gesund zu erhalten und wachsen zu lassen. Wir haben eine Brandabwehr mit ausgebildetem Personal und Ausrüstung zur Brandbekämpfung eingerichtet. Wir halten Generatoren, Pumpen, schwere Ausrüstung und persönliche Brandbekämpfungsausrüstung bereit. Leider leben wir in Zeiten, in denen Buschbrände beim Bau beachtet werden müssen, und unsere Gebäude bestehen alle aus Stahlkonstruktion, und Buschland wurde beseitigt, um eine Feuerblockade zu schaffen. Wir hoffen auf das Beste, planen jedoch für das Schlimmste, und ich glaube, wir sind vorbereitet und bereit, alle Situationen zu meistern“.

Optimierung der Ernte 2020 zur Ertragssteigerung im Jahr 2021

Mit Hilfe der im letzten Jahr gesammelten Daten, plant SpeakEasy seine verschiedenen Anbauarten zu optimieren und maximale Effizienz und maximalen Ertrag zu erzielen. SpeakEasys Pflanzanlage wurde durch die Fertigstellung des Treibhauses im Frühjahr bedeutend um 1.128 % (von 3,500 Quadratfuß auf 43.000 Quadratfuß) erweitert. Die Raumerweiterung ermöglichte die Schaffung von Ablegern in kürzerer Zeit, wodurch mehr Pflanzen als letztes Jahr gepflanzt werden konnten. Außerdem verhalf die Raumerweiterung zur Pflanzung größerer und gesünderer Pflanzen.

Die Kombination der Wahl der Anlage, des günstigen Klimas in Rock Creek, die für die Region geschaffenen genetischen Grundlagen und das Engagement der Farmarbeiter verhalfen dem Unternehmen zu einem weiteren Rekordertrag.

Das SpeakEasy-Team arbeitet weiterhin unermüdlich an der Vorbereitung der Ernte 2021 und der Verarbeitung des Ertrags von 72.000 kg aus dem Jahr 2020.

Über SpeakEasy Cannabis Club Ltd.

SpeakEasy Cannabis Club Ltd. besitzt eine Anbau-, Verarbeitungs- und Verkaufslizenz, die von Health Canada gemäß dem Cannabis Act ausgestellt wurde. SpeakEasy besitzt 290 Acres Land in Rock Creek, British Columbia, und nutzt fünf Generationen landwirtschaftlicher Erfahrung in B.C. sowie seine günstige Lage, um hochwertige Cannabisprodukte zu niedrigen Kosten anzubauen und zu verarbeiten. SpeakEasy kultiviert in einem Teil seines 63.200 Quadratfuß großen Indoor-Cannabiskomplexes kleine Chargen qualitativ hochwertigen Craft-Cannabis und hat die Ernte seines 60 Hektar großen Freilandfeldes abgeschlossen. Die jährliche Gesamtproduktion von Cannabisblüten und Biomasse wird in diesem Jahr voraussichtlich über 140.000 Kilogramm betragen.

Im Namen des Board of Directors

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Malcolm Davidson CEO

investor@speakeasygrowers.co

1-604-218-9797

Zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemeldung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von SpeakEasy oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck kommen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer an Worten wie „erwartet“, „plant“, „rechnet mit“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen sind. Außerdem beinhalten sie Aussagen, die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument gehören Aussagen über die Erwartungen von SpeakEasy in Bezug auf den Verkauf seines extrahierten Produkts und die damit erzielten Einnahmen, seine Absicht, hochwertiges handwerklich hergestelltes Cannabis zu produzieren und zu verkaufen, sowie alle anderen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.

Obwohl SpeakEasy der Ansicht ist, dass die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck kommen. Diese Aussagen beinhalten naturgemäß eine Vielzahl von Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten und Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, COVID-19, nachteilige Branchenereignisse, künftige gesetzgeberische und regulatorische Entwicklungen in Bezug auf Cannabis, die Fähigkeit des Unternehmens, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder die Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; die Cannabis- und Hanfindustrie und -märkte in Kanada und im Allgemeinen; die Nachfrage nach CBD-Destillat, Cannabis und cannabisbezogenen Produkten; die Fähigkeit von SpeakEasy, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; der Wettbewerb; die Fähigkeit von SpeakEasy, alle geltenden Lizenzen gemäß dem Cannabis Act [kanadisches Cannabisgesetz] zu erhalten und zu behalten, sowie andere Annahmen, Risiken und Ungewissheiten.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung wider und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten keinen übermäßigen Wert auf zukunftsgerichtete Informationen legen und sich nicht zu einem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen mag diese Informationen zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisieren, ist dazu jedoch nicht verpflichtet, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsdienstleister übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

