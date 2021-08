Golden Dawn plant riesiges Bohrprogramm mit bis zu 50.000 Meter

Eines der größten Bohrprogramme Kanadas in Vorbereitung.

Am Tag der Bekanntmachung letzte Woche erwachte die Aktie (Börsenwert: $6 Mio.) aus ihrem Dornröschenschlaf und stieg unter sehr hohem Handelsvolumen in Kanada (4,1 Mio. gehandelte Aktien) von $0,14 auf bis zu $0,21 an (+50%). Gestern schloss die Aktie bei $0,155 und bietet somit wieder attraktives Kursniveau, denn:

Heute veröffentlichte Golden Dawn die nächste Hammer-Meldung: Das Unternehmen plant ein riesiges Bohrprogramm mit mehreren hundert Bohrlöchern und einer Gesamtlänge von bis zu 50.000 Bohrmetern auf seinen Grundstücken, die sich in unmittelbarer Nähe zur Greenwood-Verarbeitungsanlage befinden. Es deutet sich Großes bei Golden Dawn an!

Golden Dawn an der Heimatbörse in Kanada :

Golden Dawn an der Börse Tradegate in Deutschland :

Die vollständige News von Golden Dawn heute (freie Übersetzung aus dem Englischen):

Golden Dawn plant Bohrungen an 97 Bohrstellen, die auf 5 Grundstücken genehmigt werden mit bis zu 50.000 Bohrmeter

VANCOUVER, Kanada, 10. August 2021, Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM | FRANKFURT: 3G8C | OTC Pink: GDMRD), ("Golden Dawn" oder das "Unternehmen"), gibt bekannt, dass es mit den Oberflächenexplorationsplänen auf dem Projekt Greenwood Precious Metals im Südosten von British Columbia fortfährt.

"Wir möchten auch unsere Besorgnis und unser Beileid gegenüber allen lokalen Gemeinden zum Ausdruck bringen, die mit den harten Schiffen und dem zusätzlichen Stress aufgrund der Feuersaison zu kämpfen haben. Es ist eine Zeit, in der wir alle bei unseren Freizeit- und Arbeitsaktivitäten in und um unsere Wälder besonders vorsichtig sein müssen. Wir alle sind gesegnet, die Naturschönheiten von BC zu teilen. Es ist wichtig, dass wir weiterhin unser Bestes tun, damit dies auch für kommende Generationen so bleibt." Chris Anderson CEO Golden Dawn Minerals



Vollbild / Karte der Gebiete des Greenwood-Edelmetallprojekts.

Die Explorationssaison 2021 wurde durch ungewöhnlich heiße und trockene Waldbedingungen, die zu Waldbränden führten, beeinträchtigt. Aus diesem Grund hat das Unternehmen die vom Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation (EMLI) geforderten Aktualisierungen der Genehmigungen für die Oberflächenexploration auf seinem Greenwood-Edelmetallprojekt fortgesetzt.

Die Genehmigungsarbeiten für die Grundstücke Golden Crown, Phoenix, Lexington, May Mac und Tam O´Shanter sind im Gange. Auf diesen Grundstücken sind derzeit insgesamt 97 Bohrstellen genehmigt oder werden gerade genehmigt, wobei von jeder dieser Standorte aus mehrere Löcher gebohrt werden sollen, die für bis zu 50.000 Meter ausreichen. Ursprünglich wurden 71 Standorte vorgeschlagen, die für bis zu 256 Bohrungen oder 30.900 Meter ausreichen. Einzelheiten dazu finden Sie weiter unten.

Bei Golden Crown genehmigt das Unternehmen 35 Bohrstellen, einschließlich 26 Stellen für Bohrungen in diesem Jahr auf dem Grundstück JD und der Mine Golden Crown. Ziel der Bohrungen ist es, dem aktuellen Bestand neue Mineralressourcen hinzuzufügen. Zehn vorrangige Bohrstellen (bis zu 40 Bohrlöcher, 1.200 m) sind in geringem Abstand geplant, um die Ergebnisse der Oberflächenbeprobungen bei JD nachzuverfolgen. Die mineralisierte JD-Goldzone wurde zuvor durch Schürfungen auf einer Streichtrendlänge von 200 Metern freigelegt. Sieben Bohrstellen (bis zu 28 Bohrlöcher, 1400 m) sind auch bei der Mine Golden Crown geplant, um die bekannten Ressourcen, die im technischen PEA-Bericht des Unternehmens definiert wurden, per Infill-Bohrungen zu definieren und zu erweitern. Weitere 9 Standorte (bis zu 27 Bohrlöcher, 1.350 m) sind geplant, um geophysikalische und geochemische Anomalien zwischen den Projekten Golden Crown und JD zu testen.



Vollbild / Foto eines Geologen, der eine historische Bohrstelle auf dem Gelände von Lexington dokumentiert.

Die Phoenix-Genehmigung gilt für insgesamt 25 Bohrstellen, von denen 12 für die erste Phase vorgesehen sind (bis zu 48 Bohrungen, 7.200 m). Die Genehmigung wird derzeit aktualisiert, um die Reaktivierung bestehender Straßen ohne Status einzubeziehen. Zu den Zielen für dieses Jahr zählen die epithermalen Gold- und Silbervorkommen Minnie Moore und Summit sowie die Gold-Kupfer-Porphyr-/Skarn- Vorkommen namens Gilt Edge und Sylvester K.

Die Explorationsgenehmigung für Lexington umfasst Oberflächenbohrungen (25 Standorte), Zugangswege und geophysikalische Netze in Gebieten, die die genehmigte Untertage-Goldmine umgeben. Phase 1 umfasst 14 Bohrstellen (bis zu 56 Bohrlöcher, 11.200 m), die darauf ausgelegt sind, historische Abschnitte nachzuverfolgen, die auf eine mögliche Streichtrend-Erweiterung der Ressourcenzone nach Südosten und Nordwesten hinweisen, sowie parallele Zonen nordöstlich der Mine zu testen.



Vollbild / Gold-mineralisiertes Gestein mit Pyrit-Chalkopyrit aus der Lexington-Mine.

Das Unternehmen arbeitet derzeit an einem zusammenfassenden Bericht und an Daten, die von EMLI angefordert wurden, um die vom früheren Genehmigungsinhaber verursachten Störungen zu dokumentieren. Es ist auch eine Untersuchung geplant, um festzustellen, ob Amerikanische Dachse vorkommen.

Das Grundstück May Mac verfügt derzeit über eine Genehmigung für 10 Bohrstellen, die so gelegen sind, dass die nordöstliche Streichtrend-Erweiterung der polymetallischen Silber-Gold-Adern, die in der Mine freigelegt wurden, bebohrt werden kann.

Für das westlich von Greenwood gelegene Grundstück Tam O´Shanter, wo frühere Arbeiten eine abgeleitete Mineralressource und Ziele für eine epithermale Goldmineralisierung beschrieben, wurde eine neue Genehmigung für 19 oberirdische Bohrstellen (bis zu 57 Löcher, 8.550 m) und Zugangswege eingereicht.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Mathew Ball, P.Geo., Präsident des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem neuesten technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 auf der Website des Unternehmens unter www.goldendawnminerals. com. (Quelle: englische Pressemitteilung von Golden Dawn)

Unternehmensdetails



Golden Dawn Minerals Inc.

Telefon: +1 604 221 8936

Email: office@goldendawnminerals.com

www.goldendawnminerals.com

Aktien im Markt: 42.489.002



Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (TSX.V): GOM

Aktueller Kurs: $0,155 CAD (09.08.2021)

Marktkapitalisierung: $7 Mio. CAD



Vollbild / Quelle

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 3G8C / A2PM22

Aktueller Kurs: €0,108 EUR (09.08.2021)

Marktkapitalisierung: €5 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Golden Dawn Minerals Inc. Disclaimer: Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung, die sich unter anderem auf vorläufige Pläne für eine Konsolidierung der Aktien des Unternehmens beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen; sie sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "strebt an", "potentiell", "Ziel", "objektiv", "prospektiv" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten", oder sind solche Aussagen, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen beruhen und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Folglich kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange vorgesehen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, gehört die Möglichkeit, dass die TSX Venture Exchange die vorgeschlagene Aktienkonsolidierung nicht genehmigt und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, genügend zusätzliches Kapital zur Fortführung seiner Geschäftstätigkeit aufzubringen. Der Leser wird dringend gebeten, die Berichte des Unternehmens, die über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde unter www.sedar.com öffentlich zugänglich sind, zu lesen, um eine umfassendere Diskussion dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 (dem "Gesetz von 1933") noch nach den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF ODER EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF DAR, NOCH DARF EIN VERKAUF VON WERTPAPIEREN DES UNTERNEHMENS IN EINER JURISDIKTION STATTFINDEN, IN DER EIN SOLCHES ANGEBOT, EINE SOLCHE AUFFORDERUNG ODER EIN SOLCHER VERKAUF VOR DER REGISTRIERUNG ODER QUALIFIZIERUNG GEMÄSS DEN WERTPAPIERGESETZEN EINER SOLCHEN JURISDIKTION UNGESETZLICH WÄRE. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor möglicherweise nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von Aktienkursanstiegen bei Ximen Mining Corp. profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor Wertpapiere von Ximen Mining Corp., Golden Dawn Minerals Inc. und Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Ximen Mining Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung und Verbreitung von Reports und Unternehmensnachrichten. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Der CEO von Ximen Mining ist gleichzeitig auch CEO von Golden Dawn Minerals. Die hiesigen Ausführungen sollten nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.