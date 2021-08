Nach dem jüngsten Fehlausbruch über das alte Top bei 278,40 Hongkong-Dollar scheint sich die BYD Aktie schnell wieder fangen zu können. Zwischenzeitlich war der Aktienkurs des chinesischen Elektroauto-Konzerns an der Börse in Hongkong bis auf 295 Hongkong-Dollar geklettert, die am Freitag erreicht wurden. Doch der Break über 278,40 Hongkong-Dollar wurde noch am gleichen Tag mit einem Schlusskurs bei 275,40 Hongkong-Dollar wieder ...