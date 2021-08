Lightbeam Health Solutions gibt Partnerschaft mit dem Gentestunternehmen Ambry Genetics bekannt

Lightbeam Health Solutions, der führende Anbieter von End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen für das Gesundheitsmanagement der Bevölkerung, freut sich, seine Partnerschaft mit Ambry Genetics, einem Unternehmen von Konica Minolta Precision Medicine (KMPM), bekannt zu geben. Die Partnerschaft stellt präzise genetische Testdaten innerhalb der Lightbeam-Anwendung bereit, um Organisationen dabei zu helfen, ein erhöhtes Risiko für häufige Krebserkrankungen und chronische Erkrankungen innerhalb von Patientenpopulationen vorherzusagen.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention wird in den USA jedes Jahr bei 1,6 Millionen Menschen Krebs diagnostiziert. Die Partnerschaft zwischen Ambry Genetics und Lightbeam soll diese Belastung mit Instrumenten zur Früherkennung und Prävention verringern, indem es Anbietern ermöglicht, Patienten, die bestimmte Risikofaktoren erfüllen, schnell zu identifizieren, zu bewerten und einzubeziehen. Mit der Zunahme der genetischen Beweise wird sich auch der Wert für die gemeinsamen Kunden von Lightbeam und Ambry Genetics ausweiten.

Das CARE (Comprehensive, Assessment, Risk and Education) Program wird in die Lightbeam-Plattform integriert und bietet Kunden einen zusätzlichen klinischen Datenstrom, um den proprietären Ability-to-Impact (ATI) Risk Score von Lightbeam zu verbessern. Informationen über genetische Risiken sind von entscheidender Bedeutung, da sie eine personalisierte Patientenversorgung unterstützen, die präventive Operationen, verstärkte Krebsvorsorge und in einigen Fällen gezielte Therapien umfasst.

„Ein Teil unserer Vision bei Lightbeam besteht darin, Organisationen dabei zu unterstützen, die Pflege von einer reaktiven zu einer proaktiven Verabreichung zu transformieren“, sagte Pat Cline, CEO von Lightbeam. „Wir glauben, dass sich diese Partnerschaft mit Ambry Genetics positiv auf das Leben auswirken wird, da sie in der Lage ist, anzuzeigen, ob eine Person ein hohes Risiko für Krebs oder andere Krankheiten hat. Zusammen mit unserer branchenführenden Analyseplattform verbessern die genetischen Daten von Ambry die Möglichkeiten von Lightbeam-Kunden, die Qualität zu verbessern, Kosten zu senken und die Ergebnisse für die von ihnen betreuten Bevölkerungsgruppen positiv zu beeinflussen.“