Die Aktienmärkte in den USA faktisch wenig verändert - man macht sich keine Sorgen, weswegen es bei einem sicheren Hafen wie Gold zu einem sstarken Abverkauf gekommen ist. Aber auch andere Rohstoffe wie Kupfer tendieren schwach, vor allem aber war der Ölpreis in den letzten Tagen unter Druck. Und das ist seltsam: Öl und andere Rohstoffe scheinen einen wirtschaftlichen Abschwung durch das Wieder-Aufflammen des Coronavirus anzukündigen, während die Aktienmärkte davon auszugehen scheinen, dass das Problem bereits erledigt ist. Wer hat Recht? Das zweite Quartal war wahrscheinlich der Hochpunkt in Sachen Umsätze und Gewinne der Unternehmen, ab jetzt geht es wahrscheinlich bergab. Und bei der Fed bekommt der "Taper-Talk" Auftrieb..

