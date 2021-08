Jamaika stärkt seine Energiewirtschaft

Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten 20 Jahren rund 1.600 Megawatt (MW) an Erzeugungskapazität hinzuzufügen, um die Energieressourcen der Insel zu erweitern. Ziel ist es, niedrigere Energiepreise zu ermöglichen und die Anfälligkeit des Energiesektors gegenüber externen Schocks wie den Ölpreisen zu verringern. Das IRP schafft Geschäftsmöglichkeiten in Form von Ausschreibungen (RFPs), die Investoren suchen, um die Nachfrage nach mehr Energieerzeugung zu decken.

Die Ziele des IRP umfassen 1260 MW Wind- und Solarenergie, 330 MW Flüssigerdgas (LNG) und 74 MW Wasserkraft, Biomasse oder Abfallenergie bis zum Jahr 2037. JAMPRO, Jamaikas Agentur für Investitionsförderung, hat die Aufgabe, die lokalen und ausländischen Investitionen zu beschaffen, die den Erfolg des Plans und das Erreichen dieser Ziele voran treiben werden.

Die Insel ist auf einem guten Weg. Jamaika will bis 2030 33 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien beziehen, und es gibt bereits beeindruckende Projekte für erneuerbare Energien auf der Insel, die sich als starke Grundlage für den Energieressourcenplan des Landes erweisen. Die 20-Megawatt (MW) Content Solar Ltd. Solarstrom-Stromerzeugungsanlage der WRB Energy Company in Clarendon ist ein solches Beispiel. In Westmoreland ist das größte Photovoltaik-Kraftwerk Jamaikas, der 51 MWp (Megawattpeak) Solarpark Paradise Park, einer der günstigsten Stromerzeuger der Insel.

Hinzu kommt die Wigton Windfarm in Rose Hill, Manchester, die mit einer 20,7-MW-Anlage und einer 18-MW-Erweiterungsanlage die größte Anlage ihrer Art in der Karibik ist. Jamaikas Energieversorger, der Windpark Munro des Jamaica Public Service (JPS), verfügt über eine Kapazität von 3 MW, während Blue Mountain Renewable (BMR) Jamaica Wind 34 MW erzeugt. In St. Elizabeth betreibt der Energieversorger JPS ein 7,2 MW-Wasserkraftwerk in Maggoty.

In Bezug auf diese Projekte sagte Don Gittens, JAMPROs Manager für Logistik, Energie und Infrastruktur: „Die derzeitigen Projekte für erneuerbare Energien machen etwa 14 Prozent der Energieerzeugung in Jamaika aus, aber unser Ziel sind 50 Prozent. Es besteht daher eine große Chance, denn wir haben diese Lücke zwischen 14 Prozent und 50 Prozent, die wir mit zusätzlichen Investitionen in erneuerbare Energien schließen wollen.“