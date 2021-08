Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax eröffnet fester ++ Biontech: Q2-Zahlen sorgen für Kursschub ++ Auto1 mit unangenehmen Nachrichten ++ Mutares punktet mit Beteiligungsverkäufen.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen tendierten zum Wochenauftakt uneinheitlich. Die wieder zunehmenden Befürchtungen wegen Corona dämpften die Kauflaune. Der Dow Jones beendete den Handel am Montag mit einem Minus von 0,3 % bei 35.101 Punkten. Der marktbreitere S&P 500 gab 0,1 % auf 4.432 Punkte ab. Der Nasdaq 100 schloss dagegen 0,2 % fester bei 14.860 Punkten. Zu den großen Gewinnern an der Nasdaq gehörten die Impfstoffhersteller Biontech (+ 15 %) und Moderna (+17,1 %), die beiden neue Höchststände erreichten. Auslöser für den Kursschub waren die guten Quartalszahlen von Biontech. Mit 5,3 Mrd. € Umsatz und 2,8 Mrd. € Nettogewinn hat das Mainzer Biotechunternehmen die kühnsten Erwartungen geschlagen. An den deutschen Börsen rückt dagegen das Thema Inflation wieder in den Vordergrund. Aufgrund der guten US-Arbeitsmarktdaten aus der letzten Woche haben sich die Spekulationen verdichtet, dass die Fed ihre Anleihekäufe reduzieren könnte. Der Dax eröffnete heute Morgen 0,07 % leichter bei 15.734 Punkten und legte danach schnell auf rund 15.760 Punkte zu. Eine unangenehme Nachricht gab es für die Aktionäre von Auto1.