So geht Altersvorsorge für Selbstständige / Von der gesetzlichen Rentenversicherung, über das Versorgungswerk bis hin zur eigenständigen Absicherung des Lebensstandards im Alter (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Kaum etwas anderes verkörpert das Gefühl von Freiheit

so sehr wie sie - die eigene Selbständigkeit. Denn die Selbstständigkeit

ermöglicht, was viele Arbeitnehmer:innen anstreben: Das Treffen von

eigenständigen Entscheidungen, flexible Arbeitszeiten und vor allem die

finanzielle Unabhängigkeit. Jedoch bleibt das Thema Altersvorsorge bei vielen

Selbständigen oft auf der Strecke. Im Alter kann sich das rächen: Der

durchschnittliche Selbständige in Deutschland erhält nach seinem Arbeitsleben

nur etwa 50 Prozent des Brutto-Rentenniveaus eines vergleichbaren

Vollzeitangestellten [1]. Der digitale Versicherungsmanager CLARK informiert

darüber, wie Selbstständige eine Vielzahl an Möglichkeiten nutzen können, um für

ihren Lebensabend vorzusorgen.



Die Basisversorgung als Grundsicherung





Während einige Selbstständige, wie Handwerker:innen oder Erzieher:innen, genausowie Arbeitnehmer:innen in der gesetzlichen Rentenversicherung (https://www.clark.de/altersvorsorge/selbststaendige/#Die-gesetzliche-Rentenversicherung)pflichtversichert sind, ist Freiberuflichen, die einer Kammerpflichtunterstehen, eine Altersvorsorge in einem berufsständischen Versorgungswerk alsBasisversorgung (https://www.clark.de/altersvorsorge/selbststaendige/#Die-gesetzliche-Rentenversicherung) vorgeschrieben. Einer solchen Kammerpflichtunterstehen beispielsweise Anwält:innen oder Ärzt:innen. Da Mitglieder in einemVersorgungswerk auch gleichzeitig in der gesetzlichen Rentenversicherungpflichtversichert sind, kann geprüft werden, ob es sich als sinnvoll erweist,sich von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen. Zubeachten gilt jedoch: Zwar würde dies eine stärkere Belastung durch doppelteBeitragszahlungen verhindern, allerdings würden sich der Austritt aus dergesetzlichen Rentenversicherung auch negativ auf die Kosten der gesetzlichenKrankenversicherung im Rentenalter auswirken. "Ob sich ein Austritt aus dergesetzlichen Rentenversicherungspflicht wirklich lohnt, sollte stets individuellin einem unabhängigen Beratungsgespräch mit einem Versicherungsexperten geklärtwerden", so COO und Co-Gründer von CLARK, Dr. Marco Adelt.Die staatlich geförderte AltersvorsorgeZusätzlich sollten Selbständige über eine staatlich geförderte Rürup-Rente(https://www.clark.de/ruerup-rente/steuer/) nachdenken, denn mit Hilfe dernachgelagerten Besteuerung können Steuern gespart und somit extra Rücklagen fürsAlter gebildet werden. Das lohnt sich vor allem für Selbstständige mitüberdurchschnittlichem Einkommen: Je höher der Verdienst, desto mehr Geld kannin den jeweiligen Vertrag investiert werden und desto mehr Steuern könnenwährend der Ansparphase eingespart werden. Darüber hinaus sind Einzahlungen indie Rürup-Rente flexibel. Wird in einem Jahr gut verdient, kann vielzurückgelegt werden, in schlechten Jahren aber auch problemlos weniger. Ob sicheine Rürup-Rente wirklich lohnt, hängt letztendlich auch davon ab, wie früh mandas Sparen beginnt und ob die eigene Selbständigkeit langfristig gesichert ist.Die Absicherung im Alter selbst in die Hand nehmenSelbständige, die nicht über die gesetzliche Rentenversicherungpflichtversichert oder kein Mitglied in einer Berufskammer sind, müssen dieAltersvorsorge selbst in die Hand nehmen. Jedoch sollte generell jede:r überprivate Altersvorsorge-Strategien nachdenken, denn gerade für Selbständigereicht die gesetzliche Rente allein nicht aus, um ihren gewohnten Lebensstandardauch im Alter zu halten. "Deswegen lohnt es sich bereits früh über Maßnahmen wieeine Rentenversicherung (https://www.clark.de/private-rentenversicherung/) , dieRiester (https://www.clark.de/riester-rente/) Rente oder andere privateAltersvorsorgeprodukte (https://www.clark.de/altersvorsorge/) nachzudenken, umeine potentielle Rentenlücke effektiv zu schließen", so Adelt abschließend.[1] https://ots.de/1kDSFFPressekontakt:CLARK PresseMoritz Widellmailto:presse@clark.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/139186/4989959OTS: CLARK