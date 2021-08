Weitere Fortschritte am US-Arbeitsmarkt

Im Juli wurden in den USA unerwartet viele neue Stellen geschaffen. Die Beschäftigung stieg um 943.000 und die Arbeitslosenquote ging auf 5,4% zurück. Für die beiden Vormonate wurde die Beschäftigung um beachtliche 119.000 heraufrevidiert. Allerdings wurden die Juli-Zahlen bereits zur Monatsmitte erhoben, sodass die Auswirkungen der sich schnell verbreitenden Delta-Variante vielleicht nicht vollständig berücksichtigt sind. Noch immer diskutiert die Fed über den richtigen Zeitpunkt für die Verringerung ihrer Anleihenkäufe. Ihre heutige Mitteilung lässt vermuten, dass Notenbankchef Jerome Powell auf der Jackson-Hole-Konferenz in diesem Monat oder nach der Offenmarktausschusssitzung im September andeuten könnte, wann es so weit ist.

06.08.2021 - Da sich die Weltwirtschaft trotz der Ausbreitung der Delta-Variante weiter erholt, notierten internationale Aktien am Freitag nahe ihrer Allzeithochs. Wegen der guten US-Arbeitsmarktdaten stieg die US-Zehnjahresrendite von etwa 1,16%, dem niedrigsten Wert seit Februar, auf etwa 1,30%. Das Barrel Rohöl der Sorte West Texas Intermediate verbilligte sich um etwa 4 US-Dollar auf 69,30 US-Dollar. Die Volatilität ging gemessen am CBOE Volatility Index (VIX) von 18,6 auf 17 zurück.

Wichtige US-Aktienmarktkennzahl höher als während der Dotcom-Blase

Laut MFS-Aktienstratege Rob Almeida war das konjunkturbereinigte KGV von US-Aktien bislang nur einmal höher als heute. Unterdessen beträgt die Marktkapitalisierung aller US-Aktien mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von mindestens 20 heute 4,5 Billionen US-Dollar – 1,1 Billionen US-Dollar über dem bisherigen Hoch im Jahr 1999. Die US-Aktien mit einem KBV über 10 sind zusammen sogar fast 10 Billionen US-Dollar wert, fast doppelt so viel wie 1999. Es überrascht nicht, dass das KBV des S&P 500 Index mit 4,6 heute deutlich über dem 30-Jahres-Durchschnitt von 3 liegt.

Rekorde, Rekorde

In den 40 Wochen seit den ersten Erfolgsmeldungen zur Impfstoffentwicklung Anfang November verzeichneten internationale Aktien Goldman Sachs zufolge beachtliche 837 Milliarden US-Dollar Mittelzuflüsse. Das sind etwa 21 Milliarden US-Dollar in der Woche oder 4,2 Milliarden US-Dollar am Tag. 43 Mal ist der S&P 500 Index in diesem Jahr bereits auf neue Allzeithochs gestiegen. Vielleicht wird sogar 1995 übertroffen, als der Index 77 neue Allzeithochs markierte. Auch die Umsätze mit Optionsscheinen seien erneut gestiegen; zuletzt lagen sie im Schnitt um 140% über den Aktienumsätzen. Vor Corona lag das Volumen meist nur etwa 40% darüber. Goldman weist darauf hin, dass der Großteil des Handels auf Optionsscheine entfällt, die in spätestens zwei Wochen fällig werden und entsprechend spekulativ sind.

SEC nimmt Kryptowährungen ins Visier und bittet den Kongress um Hilfe

In einer Rede vor dem Kongress sagte Gary Gensler, Chef der US-Wertpapieraufsicht, dass er bei Kryptowährungen vor allem an den Anlegerschutz denke. Er forderte den Kongress auf, ihm beim Schutz der Öffentlichkeit vor Betrug zu helfen und bat um zusätzliche Kompetenzen, um Regulierungslücken bei Kryptowährungen und ihren Handelsplattformen zu schließen.

Weitere Erholung des Dienstleistungssektors

Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist im Juli von 60,1 auf einen neuen Rekord von 64,1 gestiegen, und auch der Dienstleistungs-PMI für den Euroraum hat trotz der Ausbreitung der Delta-Variante ordentlich zugelegt. Der britische Index ging im Juli hingegen etwas zurück. Unterdessen ist der Composite-PMI, der sowohl Dienstleistungen als das verarbeitende Gewerbe berücksichtigt, im Euroraum auf den höchsten Wert seit 2006 gestiegen.

CHINA IM BLICKPUNKT

Wie die US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC letzte Woche mitteilte, sollen chinesischen Unternehmen vor einem Börsengang in den USA offener über ihre Eigentümerstruktur und die Geschäftsbeziehungen zum chinesischen Staat informieren. Die chinesischen Behörden forderten beim Thema Marktzugang mehr Dialog mit den USA. Man wolle Börsennotierungen im Ausland fördern und für mehr Transparenz eintreten.

Am vorletzten Wochenende schreiben die chinesischen Staatsmedien, dass die Binnenwirtschaft in der zweiten Jahreshälfte stark gefördert werden soll. Maßnahmen nach dem Gießkannenprinzip möchte die People’s Bank of China hingegen vermeiden. Die Aussicht auf eine expansivere chinesische Geld- und Fiskalpolitik ließ internationale Aktien zu Wochenbeginn steigen.

Außerdem starteten die Staatsmedien letzte Woche eine Kampagne gegen Videospiele und nannten sie „Opium fürs Gehirn.“ Die Aktien des chinesischen Onlinespielesektors brachen daraufhin ein. Am Freitag kritisierten die Medien Gaming-Plattformen für die Verbreitung „unerwünschter Inhalte“.

Im Wall Street Journal hieß es Ende der Woche, dass die Verschärfung des Aufsichtsrechts vielleicht noch am Anfang stehe. Die KP drängt Privatunternehmen, die staatlichen Ziele ernster zu nehmen. Die Bedenken internationaler Investoren sind ihr weniger wichtig.

KURZ GEFASST

Letzte Woche wurden die deutschen Bundesanleiherenditen bis hin zu 30 Jahren Laufzeit negativ. Bei Redaktionsschluss betrug die 30-Jahres-Rendite ‑0,04%.

Nach dem jüngsten Bulletin der Europäischen Zentralbank erholt sich die Euroraum-Wirtschaft weiter nach Plan, auch wenn die Delta-Variante weiter für Unsicherheit sorgt. Es werde aber noch dauern, bis wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ganz überwunden seien.

Am Mittwoch skizzierte die Bank of England ihre Strategie zum Ausstieg aus dem Quantitative Easing. Bei einem Leitzins von 0,5% werde sie Rückflüsse nicht mehr reinvestieren, bei 1% auch Anleiheverkäufe erwägen.

Am Donnerstag unterzeichnete US-Präsident Joe Biden ein Dekret mit dem Ziel, den Anteil der Elektrofahrzeuge an den Neuwagenverkäufen bis 2030 auf 50% zu steigern. Die US-Autoindustrie und die Gewerkschaften begrüßten dies.

Am Donnerstag stiegen der S&P 500, der NASDAQ 100 und STOXX 600 auf neue Rekordhochs.

Am Mittwoch setzte die US-Seuchenschutzbehörde CDC Zwangsräumungen in Gebieten mit einer hohen Corona-Inzidenz trotz rechtlicher Bedenken für weitere 60 Tage aus. Präsident Biden bezweifelte die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme. Er fügte aber hinzu, dass Mieter dadurch Zeit gewännen, bis ihre Verfahren abgeschlossen sind.

Die brasilianische Notenbank hob den Leitzins um einen Prozentpunkt auf 5,25% an, um den Inflationsanstieg zu dämpfen. Zurzeit beträgt die Teuerung 8%.

Das parteiübergreifende US-Infrastrukturpaket macht im Kongress weitere Fortschritte und könnte Anfang der Woche zur Abstimmung gestellt werden. Am Donnerstag teilte das Congressional Budget Office mit, dass das US-Staatsdefizit durch das Programm in den nächsten zehn Jahren um 250 Milliarden US-Dollar steigen werde.

GEWINNMELDUNGEN

Etwa 90% der S&P-500-Unternehmen haben ihre Ergebnisse für das 2. Quartal 2021 vorgelegt. Nach diesen Zahlen (kombiniert mit Schätzungen für die übrigen Unternehmen) sind die Gewinne laut FactSet Research gegenüber dem 2. Quartal 2020 um enorme 88,7% gestiegen. Die Umsätze haben gegenüber dem Vorjahresquartal um 24,7% zugelegt. Fast 87% der Unternehmen haben in diesem Quartal die Erwartungen übertroffen.





