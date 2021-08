Wiesbaden (ots) - Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) sind im Juli 2021 in Deutschland 76 547 Menschen gestorben. Diese

Zahl liegt 2 % oder 1 847 Fälle über dem mittleren Wert (Median) der Jahre 2017

bis 2020 für diesen Monat. Die Entwicklung innerhalb des Monats war

uneinheitlich. Zu Monatsbeginn wurde der Vergleichswert erstmals seit Mitte

April unterschritten (26. Kalenderwoche vom 28. Juni bis 04. Juli: -1 %). Mitte

des Monats waren die Zahlen wieder höher und lagen in der 28. Kalenderwoche (vom

12. bis zum 18. Juli) bei +9 %. In der 30. Kalenderwoche (vom 26. Juli bis 1.

August) sanken die Sterbefallzahlen wieder leicht unter den mittleren Wert der

Vorjahre. Dies geht aus einer Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen

hervor. Durch ein Hochrechnungsverfahren unvollständiger Meldungen können die

ersten Sterbefallzahlen für Deutschland nach etwa einer Woche veröffentlicht

werden.



Zahl der COVID-19-Todesfälle geht zurück





Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim RobertKoch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle nach Sterbedatum ist derzeitbis einschließlich der 28. Kalenderwoche 2021 (12. bis 18. Juli 2021) möglich.In dieser Woche gab es laut RKI 46 COVID-19-Todesfälle. Das waren 4 Fälleweniger als in der Vorwoche.Bremen, Brandenburg und Berlin mit den höchsten AbweichungenAuf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der27. Kalenderwoche (5. bis 11. Juli 2021) abbilden. In dieser Woche lagen sie in9 der 16 Bundesländer über, in den anderen 7 Ländern unter dem mittleren Wertder Vorjahre. Die 3 Länder mit den größten Abständen nach oben waren Brandenburg(+17 % oder 96 Fälle) Bremen (+17 % oder 23 Fälle) und Berlin (+15 % oder 91Fälle). Am deutlichsten unter dem mittleren Wert lag Hamburg (-15 % oder 47Fälle weniger).Eine grafische Übersicht zur Entwicklung der Sterbefallzahlen für alleBundesländer ist hier verfügbar.Hohe Übersterblichkeit in Spanien, moderate in Belgien, niedrige in ItalienDas EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnetBefunde zur Übersterblichkeit mit einem anderen Ansatz europaweit vergleichendein. Auf Basis einer eigenen Hochrechnung unvollständiger Meldungen und eineseigenen Übersterblichkeitskonzepts liegen dort ebenfalls erste Ergebnisse biszur 30. Kalenderwoche vor, die sich durch Nachmeldungen noch verändern können.Für diese Woche wird für Deutschland bei EuroMOMO derzeit keineÜbersterblichkeit gemeldet. Für Spanien wird eine hohe Übersterblichkeit ("highexcess"), für Belgien eine mäßige ("moderate excess") und für Italien eine