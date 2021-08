Foto: finanzbusiness Bernhard Schwab wird Vorstandsvorsitzender der LfA Förderbank Bayern Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 30 | 0 | 0 10.08.2021, 10:10 | Der 61-Jährige steigt am 1. August in den Vorstand auf und wird am 1. September zum Vorstandsvorsitzenden der LfA Förderbank Bayern. Er löst den langjährigen Vorsitzenden Otto Beierl ab, der in den Ruhestand geht.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer