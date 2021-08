Tencent, BYD, Aixtron, Dürr, Klöckner, Shop Apotheke (Livestream-Mitschnitt)

Die heutigen Themen im 9-Uhr-Livestream waren:

4:50 Tencent-Aktie vor Bodenbildung?

6:25 China A50 Index vor Bodenbildung?

7:10 Yinyi Solar: Aktie geht in die Knie

8:14 Xiaomi-Aktie: Aktuelle Chart-Situation

9:10 BYD-Aktie: Kurzfristig mit Top

11:11 Varta-Aktie zieht kräftig an

12:40 Goldpreis: Wie weit reicht die Erholung?

13:51 Home24-Aktie steigt steil an, aber...

15:16 Bayer-Aktie: Noch immer ohne Bodenbildung

16:21 Klöckner-Aktie: Neutraler Rücklauf

17:46 Dürr-Aktie mit Kurssprung

18:36 Aixtron-Aktie vor Ausbruch?

