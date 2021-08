BERLIN (dpa-AFX) - Deutlich höhere Steuern haben den Gewinn des Kochboxenversenders Hellofresh geschmälert. Der Überschuss fiel im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Viertel auf 84 Millionen Euro, wie der Dax-Kandidat am Dienstag bei der Vorlage der detaillierten Quartalszahlen in Berlin mitteilte. Anders als viele junge Unternehmen wie zum Beispiel der im Dax notierte Essenslieferdienst Delivery Hero ist Hellofresh profitabel.

Die im MDax notierte Aktie zog nach den Zahlen deutlich an. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel schrieb in einer ersten Einschätzung, das Unternehmen habe ordentlich abgeschnitten und zeige in der ersten Jahreshälfte eine gute Entwicklung der Kundenzahlen. Allerdings dürfte der Fokus der Anleger auf den Gründen für die gesenkte Prognose für die Marge auf Basis des operativen Gewinns sowie den jüngsten Handelsentwicklungen liegen.

Er bleibe dem Hellofresh-Papier gegenüber auch wegen möglicherweise steigender Marketingkosten für die Kundenbindung und -akquise vorsichtig. Tatsächlich hatte das Unternehmen deutlich mehr Geld in Marketing gesteckt: Bis Ende Juni waren die Ausgaben dafür mehr als doppelt so hoch als im Vergleichszeitraum. Die Anleger setzen weiter auf die Aktie, die zu den größten Corona-Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählt. Sie honorieren die Wachstumsaussichten.

Am Dienstag legte der Kurs in den ersten Handelsminuten bis zu fast vier Prozent auf 79,66 Euro zu. Damit bügelte die Aktie die Delle nach der am Donnerstagabend gesenkten Margenprognose wieder aus. Seit Ende Januar 2020, also bevor die Corona-Pandemie die Welt erfasste, summiert sich das Kursplus auf mehr als 250 Prozent - mehr hat kein deutscher Standardwert seitdem zugelegt. Mit einem Börsenwert von 14 Milliarden Euro steht das Unternehmen zudem vor dem Aufstieg in den Dax, wenn dieser im September von 30 auf 40 Werte erweitert wird.