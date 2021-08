Euroboden steigert platziertes Volumen der 2025 fälligen Anleihe

Euroboden hat das Emissionsvolumen ihrer 2025 fälligen Anleihe weiter gesteigert. Vom Gesamtvolumen von 75 Millionen Euro seien mittlerweile mehr als 40 Millionen Euro platziert, so das Immobilien-Unternehmen am Dienstag. Die Anleihe wird pro Jahr mit 5,5 Prozent verzinst bei einer halbjährlichen Verzinsung.Man verfüge über eine freie Liquidität von 75 Millionen Euro, so Euroboden - inklusive einer von der BayernLB ...