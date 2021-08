Sachwert-Ticker: Sonder-Ausschüttung bei BVT, RWB mit investitionsstarker Platzierung

Erstes Objekt für neuen Immobilienfonds von Dr. Peters erworben

Die BVT-Gruppe hat neben der planmäßigen Ausschüttung eine Zusatzausschüttung an die Anleger vorgenommen, RWB platziert investitionsstärksten Privatanlagerfonds seit 2008 – diese und weitere News im Überblick.

Die Dr. Peters Group hat das erste Objekt für den neuen Immobilien-AIF, den Dr. Peters DS Immobilienportfolio Deutschland I, erworben. Das hat die Dortmunder Gesellschaft kürzlich mitgeteilt. Dabei soll es sich um ein bestehendes und in Erweiterung befindliches Nahversorgungs- und Fachmarktzentrum in Bestwig (Hochsauerlandkreis) handeln. Laut der Gesellschaft konnte mit der dort ansässigen REWE-Gruppe kürzlich eine 15-jährige Verlängerung des Mietvertrags geschlossen werden. Alle weiteren Mieter sollen eine gute bis sehr gute Bonität haben. Privatanleger können sich ab 5.000 Euro mittelbar an Immobilien des Lebensmitteleinzelhandels sowie an Nahversorgungs- und Fachmarktzentren beteiligen. „Beide Nutzungsarten haben nicht zuletzt in der Corona-Pandemie ihre Krisenfestigkeit unter Beweis gestellt“, so die Dr. Peters Group. Der AIF hat eine Laufzeit von rund zwölf Jahren und eine prognostizierte Zielrendite vier Prozent p.a.