Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.08.2021

Kursziel: 200,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Preview: Erfreuliche operative Entwicklung in Q2/21 erwartet - Erster Rollout von GK Hospitality vollzogen



GK Software wird am 26. August den Q2-Bericht veröffentlichen. Wenngleich das Branchenumfeld insgesamt trotz Erholungen weiterhin von den Auswirkungen der Pandemie gekennzeichnet ist, erwarten wir vor allem aufgrund der Fokussierung GKs auf konjunkturresistente Einzelhändler sowohl umsatz- als auch ertragsseitig deutliche Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr und heben unsere Jahresprognose an.



Dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum: Nach dem bereits erfreulichen Q1 (Umsatz: +4,9% yoy; EBIT: +200,5% yoy) rechnen wir für das zweite Quartal auch aufgrund des im April gestarteten Geschäfts der Deutschen Fiskal (MONe Umsatzbeitrag: 2,4 Mio. Euro) mit einem Erlöswachstum von +27,1% yoy auf 34,5 Mio. Euro und einer anhaltend überproportionalen Ergebnisentwicklung. Konkret erwarten wir ein EBIT i.H.v. 7,0 Mio. Euro (Vj. 0,9 Mio. Euro), wovon u.E. 3,0 Mio. Euro auf den nun berücksichtigten Einmaleffekt der AWEK microdata- Veräußerung (vgl. Comment 28.05.) zurückzuführen sind. So stand dem kommunizierten Verkaufspreis im einstelligen Millionenbereich ein Eigenkapital i.H.v. 2,3 Mio. Euro zum abgelaufenen Geschäftsjahresende gegenüber. Das um diese Transaktion adjustierte Quartals-EBIT beträgt auf Grundlage unserer Schätzungen 4,0 Mio. Euro (+344,3% yoy), was einer operativen EBIT-Marge von 11,5% (+8,2 PP yoy) entspräche. Dabei dürfte GK auch insbesondere von der im letzten Quartalsbericht angesprochenen attraktiven Sales-Pipeline sowie einer steigenden Investitionsbereitschaft seiner Zielkunden profitiert haben.



Erfolgreiche Implementierung von GK Hospitality: Jüngst wurde zudem der erste Rollout von GK Hospitality vollzogen. Mit der Installation in die Handelsgastronomie von Manufactum beweist das Unternehmen abermals die Fähigkeit, verschiedenste Problemfelder gezielt mit innovativen Lösungen zu adressieren. So ermöglicht die in der CLOUD4RETAIL integrierte Lösung analog zu GK Drive eine einheitliche Softwarenutzung über alle Geschäftsbereiche und Geräte eines Einzelhändlers hinweg. Wenngleich die Lösung auch exklusiv von filialisierten Gastronomieunternehmen eingesetzt werden kann, avisiert GK zunächst eine Adressierung seiner Bestandskunden. Die Gastronomieausprägung kann sowohl als On-Premises-Lösung als auch in der Cloud eingesetzt werden und wird bereits als Add-on auch von SAP vertrieben.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 200,00 Euro