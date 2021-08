Das Handelsgeschehen wird seit Wochen von einem unbändigen Aufwärtsdrang der Aktie bestimmt. Sie ist außer Rand und Band, um es einmal plakativ zu formulieren.

Der Impfstoffhersteller BioNTech legte gestern (09.08.) seine Ergebnisse für das 2. Quartal 2021 vor. Der Markt honorierte diese. Die Aktie legte von ihrem ohnehin exponierten Kursniveau noch einmal kräftig zu.

Das Handelsgeschehen wird seit Wochen von einem unbändigen Aufwärtsdrang der Aktie bestimmt. Sie ist außer Rand und Band, um es einmal plakativ zu formulieren.

Die Konsolidierung, die von Juni bis Mitte Juli im Bereich von 200 US-Dollar bis 250 US-Dollar legte aus charttechnischer Sicht die Basis für den aktuellen Aufwärtsimpuls. Dass sich dieser mittlerweile zu einer fulminanten Fahnenstange entwickelt hat, verspricht für die nächsten Tage / Wochen Spannung.

Schauen wir uns ein paar Eckdaten aus dem Quartalsbericht an. BioNTech wies für das Juni-Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 5,308 Mrd. Euro aus. Den Gewinn vor Steuern gab das Unternehmen mit 4,022 Mrd. Euro an. Der Nettogewinn belief sich auf 2,787 Mrd. Euro. Mit den vorgelegten Zahlen übertraf das Unternehmen die Erwartungen. Zudem prognostizierte BioNTech für das Gesamtjahr einen Umsatz in Höhe von 15,9 Mrd. Euro auf Basis der unterzeichneten Lieferverträge.

Kurzum. Das exponierte Kursniveau und die ausgebildete imposante Fahnenstange mahnen zur Vorsicht. Noch scheint das Aufwärtsmomentum intakt zu sein, doch Gewinnmitnahmen sollten angesichts der jüngsten Kurssteigerungen nicht ausgeschlossen werden. Und diese könnten dann durchaus etwas kräftiger ausfallen…