Nach dem knackigen Rücksetzer ist die Allianz-Aktie sichtbar um Stabilität bemüht. Allerdings brachte die zuletzt zu beobachtende Erholung noch nicht den durchschlagenden Erfolg. Die Aktie muss nun nachsetzen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Allianz-Aktie am 04.08. hieß es unter anderem „[…] Der Rücksetzer hat deutliche Spuren im Allianz-Chart hinterlassen. Der Bruch der wichtigen 210er Marke hat sich hierbei genauso manifestiert, wie der Bruch der 200er Marke. Gleichzeitig tauchte die Aktie unter ihre 200-Tage-Linie ab; auch das ist als ein negatives Signal zu bewerten. Aktuell steht die Zone 190 Euro / 185 Euro im Fokus des Handelsgeschehens. Ein Rücksetzer unter die 185 Euro gilt es unbedingt zu verhindern, würde sich in diesem Fall doch das Chartbild nachhaltig eintrüben. Gleichzeitig könnte der genannte Unterstützungsbereich als Basis eines Erholungsversuches dienen. Allerdings würden etwaige Erholungsversuche erst Relevanz erlangen, sollten sie die Aktie zurück über die 200 Euro führen.[…]“

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Trotz aller bisherigen Bemühungen verpasste es die Aktie bislang, entscheidend über die 200 Euro zu setzen. Da die Allianz derzeit in unmittelbarer Nähe zu den 200 Euro notiert, könnte sie in diesem Punkt aber zügig nachbessern. Idealerweise kann die Aktie etwaige Vorstöße auch über die 205 Euro (hier verläuft die 200-Tage-Linie) bzw. über den relevanten Widerstandsbereich von 210 Euro ausdehnen. Ein solcher Vorstoß über die 210 Euro würde das Chartbild nachhaltig aufhellen.

Auf der Unterseite hat die Zone 190 Euro / 185 Euro weiterhin zentrale Bedeutung. Darunter darf es nicht gehen. Anderenfalls müsste die Lage noch einmal neu bewertet werden.

Für eine gewisse Beruhigung der Situation sorgten die zuletzt vorgelegten Quartalsergebnisse des Unternehmens sowie die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen in Höhe von 750 Mio. Euro, das spätestens Ende Dezember 2021 dann abgeschlossen sein soll.