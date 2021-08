DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG wird nach einem Gewinnplus im zweiten Quartal etwas zuversichtlicher für 2021. Im laufenden Jahr soll der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO 1) am oberen Ende der Bandbreite von 410 bis 420 Millionen Euro herauskommen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Im Vorjahr hatte der Immobilienkonzern einen operativen Gewinn von rund 383 Millionen Euro erzielt. "Die LEG bleibt auf Wachstumskurs: In den ersten sechs Monaten haben wir unser Ergebnis erneut deutlich gesteigert", sagte Unternehmenschef Lars von Lackum laut Mitteilung. Das Management gehe davon aus, seine selbst gesteckten Ziele für 2021 vollständig zu erreichen.

Der Immobilienkonzern habe im ersten Halbjahr stark abgeschnitten, schrieb Analyst Neil Green von der US-Bank JP Morgan in einer ersten Reaktion. Der Experte hob insbesondere die Entwicklung des Nettovermögenswertes positiv hervor. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an - zumindest zunächst. Im frühen Xetra-Handel legte die Aktie des Immobilienkonzerns bis zu 1,60 Prozent zu, konnte das Niveau aber nicht halten. Zuletzt lag der Kurs leicht im Plus bei 134 Euro.