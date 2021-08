IG Metall und Gesamtmetall rufen zu Corona-Impfungen auf Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 10.08.2021, 11:03 | 40 | 0 | 0 10.08.2021, 11:03 | FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Die IG Metall und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall haben an die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie appelliert, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. "Nehmen Sie - egal wo - die Impfangebote an", hieß es in einer am Dienstag veröffentlichen gemeinsamen Erklärung. "Nur wenn wir schnell eine hohe Impfrate erreichen, können wir eine drohende vierte Welle verhindern und die Rückkehr zur Normalität entscheidend beschleunigen", erklärten Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann. Die Impfung sei eine persönliche Entscheidung. Aber es gehe auch um das gesellschaftliche Zusammenleben. Sich impfen zu lassen, sei auch ein Akt der Solidarität./mar/DP/zb







