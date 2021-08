Erste Patienten in Phase-III-Studie mit Qutenza® zur Behandlung von postoperativen neuropathischen Schmerzen aufgenommen

Aachen (ots) -



Grünenthal gab heute bekannt, dass seine US-Tochtergesellschaft Averitas Pharmaden ersten Patienten in die randomisierte, doppelblinde Studie AV001 aufgenommenhat. Die Phase-III-Studie untersucht die Wirksamkeit, Sicherheit undVerträglichkeit des kutanen Schmerzpflasters Qutenza® (8% Capsaicin) beipostoperativen neuropathischen Schmerzen (PSNP).Die klinische Studie wird über 400 Patienten einschließen, die seit mindestenssechs Monaten an moderaten bis schweren postoperativen neuropathischen Schmerzenleiden. Sie wird an mehr als 70 Studienzentren in Europa und den USAdurchgeführt. Ziel der Studie ist es, im Vergleich zum Ausgangswert einesignifikante Reduktion der durchschnittlichen Schmerzintensität nach 12 Wochenund 42 Wochen zu demonstrieren. Darüber hinaus werden unter anderem diezunehmende Wirkung bei wiederholter Anwendung, die Verringerung derBehandlungsfläche über mehrere Anwendungen hinweg, sowie Aspekte derLebensqualität wie Schlafstörungen, körperliche Aktivität und Depressionuntersucht. Der Abschluss der Studie und die anschließende Einreichung einersupplemental new drug application (sNDA) bei der US-amerikanischen Food and DrugAdministration (FDA) wird für 2024 erwartet."Wir glauben, dass Qutenza®, ein nicht-opioides und nicht-systemisches kutanesSchmerzpflaster, eine sinnvolle Behandlungsoption ist und arbeitenkontinuierlich daran, sie für mehr Patienten zur Verfügung zu stellen", sagt Dr.Jan Adams, Chief Scientific Officer Grünenthal. "Wir wollen Patienten in denUSA, die unter postoperativen neuropathischen Schmerzen leiden, den Zugang zuQutenza® ermöglichen und damit unserer Vision einer Welt ohne Schmerzennäherkommen."Stetige Weiterentwicklung des US-amerikanischen Qutenza® LabelsGrünenthal erwarb die globalen Rechte für Qutenza® im November 2018. Zu diesemZeitpunkt umfasste das US-amerikanische Label die Behandlung von neuropathischenSchmerzen im Zusammenhang mit postherpetischer Neuralgie. Seitdem hat Grünenthal