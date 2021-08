Berlin (ots) - Sony Music Entertainment Germany erwirbt Anteile der Tiger Media

International GmbH. Die beiden Unternehmen begründen damit eine langfristig

angelegte strategische Partnerschaft im Kids-Entertainment-Markt. Sony Music

Entertainment Germany ist mit dem Label EUROPA Deutschlands Markführer für

Kinderhörspiele. Tiger Media hat mit der TIGERBOX® einen haptischen Audio-Player

entwickelt, der über TIGERCARDS® gekaufte Hörspiele und Kindermusik abspielt und

über TIGERTONES® an einen eigenen Streamingdienst gekoppelt ist.



Der Erwerb von Unternehmensanteilen durch Sony Music Entertainment erhöht die

Eigenkapitalbasis von Tiger Media und verschafft Sony Zugang zu einem wichtigen

digitalen Wachstumsmarkt der Zukunft. Teil der Vereinbarung ist zudem, dass Sony

seinen Kids-Content des Labels EUROPA bis 1. September 2021 in den Tiger Media

Streamingdienst TIGERTONES® einbringt. TIGERTONES® wächst somit auf über 10.000

Titel und stellt das größte Contentangebot im Bereich der Kinder-Hörboxen.





Der USP von Tiger Media: Das Unternehmen kombiniert einen eigenenStreaming-Service (TIGERTONES) mit einer kindgerechten Lautsprecherbox inkl.Touchscreen (TIGERBOX). Zusätzlich sorgen physische Einzelmedien (TIGERCARDS)für exklusiven Hörgenuss und einen Sammelcharakter bei Kindern. Das isteinzigartig am Markt - und der technische Vorsprung von Tiger Media bei derKombination all dieser Tools ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Die einfach zubedienende Systematik, verlässliche Hardware für Kinderhände und die Gewissheitder Eltern um eine kindersichere Umgebung, bilden aus Sicht derSony-Verantwortlichen die Zauberformel der Tiger Media IP.Als Marktführer im Hörspielsegment stieg Sony Music Entertainment 2014 insStreaming-Business ein, das 2020 bereits einen Großteil der Verkaufserlösegenerierte. Arndt Seelig, Senior Director Family & Home Entertainment SonyMusic: "In den vergangenen 30 Jahren verfügten Kinder über ihr eigenes 'MY FIRSTSONY' Gerät, das es ihnen ermöglichte, CDs zu sammeln und selbstbestimmt zuentscheiden, wann und wo sie diese hören wollten. Das Investment bei Tiger Mediabietet Sony Music die Chance, wieder daran anzuknüpfen und nicht nur mehrContent-driven zu agieren, sondern sich auch klar als Player im gerade neuentstehenden Kinder-Plattform-Markt zu positionieren. Tiger Media verbindet indieser Hinsicht als First Mover das Beste aus zwei Welten: Streaming undEinzelmedien. Das macht Tiger Media einzigartig und zukunftsorientiert."