- Die Kraftwerke Leeton und Fivebough stehen in der Stadt Leeton, New South Wales, im Herzen der Murrumbidgee Irrigation Area, einer der vielfältigsten Regionen Australiens.

Photon Energy nimmt PV Anlagen mit 14,6 MWp in Australien in Betrieb

- Mit beidseitig nutzbaren PV-Modulen, die auf einachsigen Trackern montiert sind, sind die Kraftwerke an das Netz von Essential Energy angeschlossen und werden voraussichtlich ca. 27,8 GWh sauberen Strom pro Jahr erzeugen.

- Der Strom soll auf Händlerbasis auf dem Nationalen Strommarkt verkauft werden.



Amsterdam - 10. August 2021 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen"), ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gab heute die Inbetriebnahme seiner beiden großen Photovoltaik-(PV-)Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 14,6 MWp in Australien bekannt. Dieser neueste Zubau mit Sitz in Leeton, New South Wales, erweitert die installierte Leistung der Gruppe in Australien auf 14,7 MWp und ihr gesamtes proprietäres Portfolio an PV-Kraftwerken auf 89,3 MWp.

"Der heutige Tag markiert einen weiteren Meilenstein für die Photon Energy Group mit der Inbetriebnahme der beiden Großkraftwerke in Australien, die in unser Portfolio aufgenommen werden und der Gruppe helfen werden, die Saisonabhängigkeit unserer Stromerzeugungserlöse zu reduzieren", sagte Michael Gartner, CTO der Photon Energy Group. "Unser Stromhändleransatz in Australien ebnet den Weg für die Entwicklung und Ergänzung unserer europäischen Märkte und anderswo in der Welt mit am freien Markt wettbewerbsfähigen PV-Anlagen. In diesen herausfordernden Zeiten sind wir stolz darauf, dass unser australisches Team einen weiteren großen Erfolg erzielt hat, der einen wichtigen Schritt zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie darstellt."