Mit großer Spannung wurden die Zahlen von Plug Power erwartet. Die erste Reaktion auf diese fiel sehr positiv aus und so stellt sich die Frage, ob die Zahlen möglicherweise die Wende bringen und die Aktie aus ihrer Korrektur herausreißen könnten.

Trotz des veritablen Tagesplus von über 8 Prozent im gestrigen (09.08.) Montagshandels ist der Aktie aus charttechnischer Sicht allerdings noch keine entscheidende Entspannung gelungen und so hat sich im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (15.07.) auch nicht sonderlich viel getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Mittlerweile hat sich der Wind erneut gedreht. Gewinnmitnahmen zwangen Plug Power nun unter die Unterstützungszone 30,0 / 28,5 US-Dollar; also unter jenen Bereich, der sich Mitte Juni noch als tragfähig erwies. Das daraus resultierende Verkaufssignal – sofern es nicht zügig neutralisiert wird – könnte die Aktie auf der Unterseite weiter in Bedrängnis bringen. Ein mögliches Bewegungsziel liegt bei 24 US-Dollar. Auch das markante Tief aus dem Mai dieses Jahres, das unterhalb von 20 US-Dollar ausgebildet wurde, könnte noch einmal aktuell werden. Um für charttechnische Entlastung zu sorgen, muss die Aktie in einem ersten Schritt zurück über die 30,0 US-Dollar.“

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Noch immer dominiert die Zone 30,0 / 28,5 US-Dollar das Handelsgeschehen auf der Oberseite und hat sich mittlerweile zu einer veritablen Widerstandszone entwickelt. Diese gilt es, auszuhebeln, um auf der Oberseite für frischen Wind zu sorgen. Auf der anderen Seite gilt es, Rücksetzer auf 24 US-Dollar zu beschränken. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls könnte es noch einmal prekär werden und das Mai-Tief unterhalb von 20 US-Dollar ins Blickfeld rücken.

Die aktuellen Quartalsergebnisse fielen ambivalent aus, wurden vom Markt aber zunächst positiv interpretiert. Für die weitere Kursentwicklung wird es wichtig sein, dass die Zahlen auch weiterhin positiv „nachhallen“.

Plug Power konnte im aktuellen Berichtszeitraum den Nettoumsatz auf 124,557 Mio. US-Dollar steigern, nach 67,995 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Damit übertraf das Unternehmen auch die Prognosen. Auf der Ergebnisseite sah es anders aus. Der Nettoverlust wurde im Jahresvergleich ebenfalls deutlich ausgedehnt. Plug Power wies für das Juni-Quartal 2021 einen Nettoverlust in Höhe von -99,634 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettoverlust in Höhe von -9,414 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Kurzum. Die erste Reaktion auf die Zahlen fiel zwar positiv aus, doch gewonnen ist noch nichts. Um das Chartbild aufzuhellen und die Bodenbildung voranzubringen, muss Plug Power deutlich über die 30,0 US-Dollar vorstoßen. Gleichzeitig gilt es, einen Rücksetzer unter die 24 US-Dollar zu verhindern.