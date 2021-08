30 Millionen sichere Online-Shopper mit dem Trusted Shops Käuferschutz

Köln (ots) - Das Einkaufen im Internet hat während der Corona-Pandemie einenAufschwung erlebt. Umso gefährlicher sind die zahlreichen Fakeshops, die mitSchnäppchen und Angeboten locken. Um am Ende nicht auf den Kosten für diefalsche oder nicht gelieferte Ware sitzen zu bleiben, bietet der Käuferschutzvon Trusted Shops den Online-Shoppern die nötige Sicherheit. Bereits 30Millionen Käufer sicherten ihre Einkäufe damit ab."Wir freuen uns, dass wir 30 Millionen Online-Käufern ein unbeschwertes undsorgenfreies Shoppingerlebnis verschaffen können. Das weiterhin starke Wachstuman registrierten Nutzern - vor allem in 2021 - zeigt uns, dass immer mehrMenschen beim Online-Shoppen abgesichert sein wollen", sagt Bastian Kolmsee,Abteilungsleiter Trust Products and Services bei Trusted Shops. Der Käuferschutzvon Trusted Shops greift im Falle von Nicht-Lieferung oder Nicht-Erstattung undbewahrt Online-Shopper davor, das gezahlte Geld nicht zurück zu erhalten.Pressekontakt:Trusted Shops GmbHMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 Köln0049 221 - 775 367 531mailto:mustafa.ucar@trustedshops.deachtung! GmbHKatharina SchölzelStraßenbahnring 320251 Hamburg0049 40 - 450 210 280mailto:katharina.schoelzel@achtung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/18323/4990095OTS: Trusted Shops GmbH