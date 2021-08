Preiswachstum bei Wohnimmobilien hält an / vdp-Immobilienpreisindex klettert auf 188,5 Punkte

Berlin (ots) - Der Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken

(vdp) markiert im zweiten Quartal 2021 mit 188,5 Punkten (Basisjahr 2010 = 100

Punkte) einen neuerlichen Höchstwert. Die Immobilienpreise erhöhten sich - im

Vergleich zum Vorjahresquartal - in Summe um 8,0%, ermittelte der vdp nach

Auswertung der Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten für

den gesamtdeutschen Markt.



"Wohnimmobilien erfahren eine konstant starke Nachfrage, mit der das Angebot

nicht mithalten kann." Jens Tolckmitt





"Die COVID-19-Pandemie begleitet uns seit mittlerweile 18 Monaten undbeeinflusst alle Lebensbereiche, auch den Immobilienmarkt", sagtevdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. "Besonders deutlich zeigt sich dies beiWohnimmobilien. Seit den Lockdowns wünschen sich immer mehr MenschenWohneigentum. Leider kann das Angebot immer noch nicht mit der starken Nachfragemithalten, was zu einer weiteren Verteuerung der Wohnimmobilienpreise führt", soTolckmitt. Verschärfend kommt hinzu, dass deutsche Wohnimmobilien bedingt durchdie anhaltende Niedrigzinsphase bereits seit geraumer Zeit im Fokus vonInvestoren stehen.Demgegenüber weisen Gewerbeimmobilienpreise im Vorjahresvergleich einen leichtenRückgang, im Jahr 2021 bislang allerdings eine seitwärts gerichtete Entwicklungauf. Die zunehmende Ausdifferenzierung in der Preisentwicklung der einzelnenImmobilienmarktsegmente hat sich beispielsweise bei Einzelhandelsimmobilienschon vor der COVID-19-Krise abgezeichnet, hier wirkt die Pandemie alszusätzlicher Beschleuniger.Preisentwicklung zwischen Q2 2020 und Q2 2021 im Überblick:Wohn-/Gewerbeimmobilien gesamt: +8,0%Wohnimmobilien in Deutschland: +10,7%Wohnimmobilien in Top 7-Städten: +9,0%Gewerbeimmobilien: -1,1%- Büroimmobilien: -0,4%- EZH-Immobilien: -2,6%Größter Preisanstieg bei EigentumswohnungenAlles in allem erhöhten sich die Wohnimmobilienpreise im zweiten Quartal 2021 um10,7%, verglichen mit dem Vorjahresquartal. Zu diesem Wachstum trugenMehrfamilienhäuser mit einem Zuwachs von 10,5% etwas weniger bei als selbstgenutztes Wohneigentum (+10,9%). Hier wiederum verteuerten sichEigentumswohnungen stärker (+12,9%) als Eigenheime (+10,4%).Top 7-Städte: Preisanstieg um 7,5% bei WohnimmobilienDie Top 7-Städte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München undStuttgart verzeichneten im zweiten Quartal einen Preisanstieg vondurchschnittlich 7,5% bei Wohnimmobilien. Mit einem Plus von 8,3% wies Köln diehöchste Steigerung der Top 7-Städte auf und lag damit vor Hamburg (8,1%),Düsseldorf und München (je 7,5%).Preise von Gewerbeimmobilien bewegen sich seitwärtsBei Gewerbeimmobilien spiegelt die Preisentwicklung im zweiten Quartal dieweiterhin anhaltende Unsicherheit über die zukünftige Nachfrage wider: Währenddie Preise im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,1% nachgaben, verteuerten siesich gegenüber dem ersten Quartal dieses Jahres minimal um 0,1%, was insgesamtauf eine Seitwärtsbewegung hindeutet. Im Vorjahresvergleich büßten die Preisefür Büroimmobilien 0,4% ein, im Vergleich zum Vorquartal 01/2021 stiegen diePreise leicht um 0,5%. Bei Einzelhandelsimmobilien hinterließen die Maßnahmenzur Eindämmung der Pandemie erneut deutliche Spuren, die Preise sanken hier um2,6% im Vorjahresquartal, in Relation zum ersten Quartal 2021 nur noch um 0,8%.Der Index der Neuvertragsmieten im Einzelhandel ging um 1,5% im Vergleich zu02/2020 zurück, im Vergleich zu 01/2021 liegt der Rückgang bei 0,9%.Über den vdp-ImmobilienpreisindexDer Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) veröffentlicht vierteljährlich aufBasis stattgefundener Transaktionen Miet- und Preisindizes zur Entwicklung derWohn- und Gewerbeimmobilienmärkte. Der durch das Analysehaus vdpResearcherstellte Index ist Bestandteil der Immobilienpreisbeobachtung der DeutschenBundesbank. Grundlage bilden die von über 700 Kreditinstituten der deutschenFinanzwirtschaft eingelieferten Transaktionsdaten (tatsächlich realisierteKaufpreise und Mieten) zu ihrem Immobilienfinanzierungsgeschäft.Die Entwicklung der Teilmärkte sowie sämtliche Indexdaten zu den einzelnenvdp-Immobilienpreisindizes (2003 - 2020) sind in der zugehörigen Publikationdargestellt und als Rohdaten unter https://www.pfandbrief.de/site/de/vdp/immobilie/finanzierung_und_markt/vdp-immobilienpreisindex.html verfügbar. Einedifferenzierte Betrachtung der regionalen TOP 7-Wohnungsmärkte inkl. allerTeilsegmente (selbst genutztes Wohneigentum und Mehrfamilienhäuser) ist unterhttp://www.vdpresearch.de verfügbar.Pressekontakt:Franziska RoedersteinT +49 30 20915-380E mailto:roederstein@pfandbrief.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/29608/4990125OTS: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V.