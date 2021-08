wdp verstärkt valantic im Digital-Consulting- und Due-Diligence-Geschäft / Starker Zuwachs in der Strategie- und Transaktionsberatung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München/Köln (ots) - Die Digital Consulting- und Software-Gesellschaft valantic( http://www.valantic.com ) und wdp ( http://www.wdp.de ), eine der führendenStrategie- und Umsetzungsberatungen für digitale Geschäftsmodelle und diedigitale Transformation, gehen ab sofort gemeinsame Wege. Das Unternehmen mitHauptsitz in Köln begleitet Unternehmen bei der Digitalisierung ihrerWertschöpfung, ihrer Produkte, ihrer Prozesse, in M&A-Prozessen sowie beiReorganisationen. wdp greift auf den Erfahrungsschatz aus mehr als 600 Projektenund ein betreutes Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Mrd. Euro zurück.wdp steht für hochkompetente Strategieberatung auf C-Level-Ebene, für operativeExzellenz in digitalen Geschäftsmodellen, Transaktionsberatung und gezieltePersonalentwicklung. Mehr als 600 nachweislich erfolgreich durchgeführteProjekte und begeisterte Kunden belegen das eindrucksvoll. Die Kunden stammenaus Schlüsselbranchen wie Handel, Industrie, Dienstleistungen, Medien,E-Commerce, Finanzen, Logistik, Maschinen- und Anlagenbau und Touristik. DieWirtschaftswoche(https://www.wdp.de/ueber-wdp/auszeichnungen/best-of-consulting-2019) zeichnetewdp bereits mehrfach aus, unter anderem mit dem ersten Platz in der KategorieM&A. Das Wirtschaftsmagazin brand eins(https://www.wdp.de/ueber-wdp/auszeichnungen/brand-eins-beste-berater-2021)prämierte wdp als Bester Berater 2021 in den drei Kategorien Digitalisierung,Mergers & Acqusitions und Healthcare.Das von den drei Partnern Philipp Wachter, Daniel Tschentscher und ChristophNichau geführte Unternehmen betreibt die drei Geschäftsbereiche ManagementConsulting (MC), Value Creation (VC) und Transaction Services (TS).Philipp Wachter ist der führende Kopf hinter dem Management-Consulting (MC) ,welches die Herausforderungen für digitale unternehmerische Gesamtstrategien,die Verbesserung kundennaher Prozesse im Sales & Marketing sowie Produkt- undLösungstransformationen adressiert. MC hebt Unternehmen ganz unterschiedlicherdigitaler Maturitätsgrade auf ein neues digitales, erfolgreicheres Level.Value Creation (VC) wird von Daniel Tschentscher geleitet. Er kümmert sich miteinem Team von hochkarätigen Interim-Manager*innen um die Operational Excellencein geschäftskritischen Themen wie Prozessoptimierung und IT und bedient mit VCinsbesondere die Bedürfnisse der Wertsteigerung für Private Equity Fonds.Die Geschäftseinheit Transaction Services (TS) wird von Christoph Nichauverantwortet. Die Geschäftseinheit differenziert sich von traditionellenMarktbegleitern durch höchste Expertise in Commercial Due Diligence (CDD) undTechnology Due Diligence (TechDD). Zu den von TS adressierten Fokusindustrien