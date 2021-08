GumGum beschleunigt seine globale Expansion durch die Übernahme von JustPremium

GumGum, der führende Anbieter von Technologien im Bereich der kontextuellen Intelligenz, gab die Übernahme von JustPremium bekannt - einem der größten Rich Media- und Video Ad Marketplace-Anbieter in Europa. Ihr kombiniertes Angebot macht sie zum einzigen globalen Anbieter, der über eine einheitliche Lösung verfügt, die ansprechende Werbemittel in kontextuell relevanten digitalen Umgebungen für globale Kampagnen bietet.

Das Contextual Targeting soll bis 2025 ein Geschäft von 412 Milliarden US-Dollar ausmachen und sowohl GumGum als auch JustPremium verzeichnen ein signifikantes Wachstum, während sich der Wandel in der Branche immer schneller hin zu kontextuellen Technologien und digitalen Werbelösungen vollzieht, deren Fokus in erster Linie auf der Erregung von Aufmerksamkeit liegt. Allein der Jahresumsatz von GumGum für 2021 ist dabei, um über 40% im Vergleich zum Vorjahr zu wachsen. Durch die Übernahme von JustPremium beschleunigt GumGum dieses Wachstum und stärkt seine Position als globaler strategischer Partner. Gemeinsam werden sie die Branche anführen und setzen dabei auf eine umfassende Lösung, die sowohl den kontextuellen als auch kreativen Bereich nutzt, um Kampagnen zu führen, die dynamisch platziert werden und die Verbraucheraufmerksamkeit in digitalen Umgebungen für Videos, Anzeigen und CTV erhöhen. Ihr erstes kombiniertes Angebot wird eine neue wirkungsstarke Einheit für Videoanzeigen im Content (Outstream) umfassen, die erstmals von Verity, der zertifizierten Kontextdatenlösung von GumGum, betrieben wird.

„Marken suchen nach einem strategischen Partner mit bewährten und zertifizierten Technologien, um die Ergebnisse von Kampagnen im globalen Maßstab zu verbessern, ohne auf Cookies zurückzugreifen. Wir sind davon überzeugt, dass uns diese Übernahme zu diesem Partner macht“, sagte Phil Schraeder, Chief Executive Officer, GumGum. „Alles dreht sich um Kreativität, Kontext und globale Dimension. Mit diesen drei Elementen, gestützt durch ausgereifte Technologie, bieten wir genau das, was Kunden in allen digitalen Umgebungen haben möchten, und ermöglichen dadurch starke Kampagnen-ROAS für unsere Markenpartner.“