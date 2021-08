DZ BANK stuft HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Halten'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hella nach Übernahmespekulationen von 62 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Es zeichne sich eine Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an dem Autozulieferer und Scheinwerfer-Spezialisten ab, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das endgültige Angebot könnte bereits am Mittwoch, den 11. August 2021, vorgelegt werden, und in den folgenden Tagen könnte die Eigentümerfamilie darüber entscheiden, wer den Zuschlag bekomme. Der neue faire Wert berücksichtige nun die entsprechende Übernahmeprämie./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 09:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2021 / 09:59 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.