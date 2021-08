VHV Gruppe setzt Ausbau versicherungsnaher Dienstleistungen fort / Mehrheit an InterEurope AG erworben

Hannover (ots) - Nach Erwerb der Eucon in 2020 weiterer Baustein in Strategie

der Erweiterung der erfolgreichen Geschäftsfelder durch digitalisierbare

versicherungsnahe Aktivitäten



Die VHV Holding AG, Hannover, erwirbt die Mehrheit an der InterEurope AG mit

Sitz in Düsseldorf. Damit setzt die VHV Gruppe ihre Strategie der Erweiterung

der erfolgreichen Geschäftsfelder durch erprobte und versicherungsnahe

Dienstleistungen weiter um. Nach dem Erwerb der Eucon GmbH in 2020 ist dies die

zweite entsprechende Transaktion im Rahmen dieser Strategie.







Dienstleistungsunternehmen, das insbesondere Schadenfälle im Rahmen des Grüne

Karte Systems, also Kfz-Unfälle im Ausland sowie Kraftfahrzeugschäden von

Ausländern im Inland, im Auftrag von Versicherungsunternehmen bearbeitet.

Darüber hinaus reguliert sie europaweit Transport- und Kaskoschäden, Regresse

sowie weltweit Rechtsschutzfälle. InterEurope wurde 2004 gegründet und

beschäftigt derzeit rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für über 200

Kunden aus ganz Europa tätig sind.



Mit dem Erwerb der Mehrheit an der InterEurope AG erweitert die VHV Gruppe nach

dem Erwerb der Eucon GmbH Ende vergangenen Jahres ihre Aktivitäten im Bereich

versicherungsnaher Dienstleistungen als weiteres zukunftsstarkes Kompetenzfeld.

Die VHV erwartet, dass die neu erworbene InterEurope darüber hinaus insbesondere

mit der Eucon GmbH wechselseitig signifikante positive Effekte erreichen kann

und beide Unternehmen sich gegenseitig in ihren jeweiligen Marktstrategien und

Kompetenzen stärken.



Die InterEurope AG bleibt als eigenständiges Unternehmen innerhalb der VHV

Gruppe - unabhängig vom Versicherungsgeschäft der VHV - am Unternehmenssitz in

Düsseldorf bestehen. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen

vereinbart. Die Gründungsvorstände der InterEurope AG, Holger Backu und Holger

Zündorf, bleiben weiterhin als Vorstände in der Unternehmensleitung, der

Vorstandsvorsitzende der InterEurope AG, Holger Backu, wird nach dem Erwerb der

Mehrheit durch die VHV Holding AG CEO und Gesellschafter bleiben.



Uwe Reuter, CEO der VHV Gruppe, zum Erwerb: "Die InterEurope AG passt

hervorragend in unsere Strategie, neben unserem sehr erfolgreichen klassischen

Versicherungsgeschäft ein Geschäftsfeld aufzubauen, in dem wir sehr fokussiert

versicherungsnahes, im Markt erprobtes und insbesondere digital aufgestelltes

bzw. entwickelbares Geschäft bündeln. Voraussetzung ist immer, dass wir uns mit

dem Geschäft dieser Unternehmen auskennen und es zuverlässig einschätzen können.

Gleichzeitig investieren wir neben den ohnehin Jahr für Jahr hohen Investitionen



