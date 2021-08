Trotz der jüngsten Flutwasserkatastrophe in Europa und damit einhergehenden Schäden in einem mittleren dreistelligen Millionenbereich hält der Konzern an seinen Jahreszielen fest. Das gab der Aktie in dieser Woche entsprechend Auftrieb, zugleich konnte der Wert über den 50-Wochen-Durchschnitt springen und damit eine weitere Hürde aus dem Weg räumen. Bis an die Hochs aus Anfang dieses Jahres bei 269,30 Euro ist noch reichlich Aufwärtspotenzial vorhanden, weshalb es sich lohnen könnte ein kurz- bis mittelfristiges Investment zu tätigen.

Aktionäre greifen zu

In dieser Woche dürfte für die Münchner Rück-Aktie eine mittelfristige Entscheidung fallen, sofern ein Wochenschlusskurs oberhalb des EMA 50 bei 236,82 Euro etabliert werden kann. Dies würde nämlich im weiteren Verlauf Zugewinne an 244,00 und darüber an rund 250,00 Euro erlauben zu vollziehen, bei anhaltender Stärke könnte es sogar zurück an die Jahreshochs bei 269,30 Euro weiter aufwärtsgehen. Für dieses Szenario würde sich ein entsprechendes Long-Investment beispielsweise über das Faktor Zertifikat Long auf Münchner Rück WKN MA0E3G mit einem fest eingebauten Hebel von X anbieten. Sollte jedoch die markante Unterstützungszone bestehend aus dem Support von 220,00 Euro und dem EMA 200 bärisch gekreuzt werden, würde dies unweigerlich Verkaufssignale in Richtung 206,50 und 196,00 Euro auslösen.