FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Fahrgästen der Deutschen Bahn drohen mitten in der Urlaubszeit wegen eines Streiks bundesweit Zugausfälle und Verspätungen. Kurz nach der Urabstimmung wollen die Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) in den Arbeitskampf treten. Die Personenzüge wie auch die gesamte Infrastruktur der Bahn sollen ab diesem Mittwoch, 02.00 Uhr, für 48 Stunden bestreikt werden, kündigte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky am Dienstag in Frankfurt an. Bereits am Dienstagabend sollte ab 19.00 Uhr der Güterverkehr lahmgelegt werden.

Die Fahrgäste müssen daher mit zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Einschränkungen dürften sich bis weit in den Freitag hineinziehen, auch wenn der Arbeitskampf offiziell um 02.00 Uhr am Freitag endet. Das folgende Wochenende soll verschont bleiben, kündigte die GDL an.