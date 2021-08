Hoffnung zog Richter aus dem abgeschlossenen Quartal, das sich besser als der Vergleichszeitraum entwickelt hatte. "Wir haben in beiden Segmenten ein starkes Wachstum erzielt, obwohl die Zahlen des Vergleichsquartals sehr gut waren, weil das zweite Quartal des Jahres 2020 wohl das Quartal war, das am stärksten von Lockdowns betroffen war", sagte er. Hellofresh hatte im Lockdown weltweit davon profitiert, dass Menschen verstärkt zu Hause blieben und es keine Ausgehmöglichkeiten gab.

BERLIN (dpa-AFX) - Nach einem erneut starken Quartal hat sich der Kochboxenversender Hellofresh zuversichtlich gezeigt und hält an seiner Mittelfristprognose fest. Das Umsatzziel in den kommenden fünf Jahren von zehn Milliarden Euro sollte erreicht werden, sagte Konzernchef Dominik Richter laut einer Mitteilung vom Dienstag. Dabei helfen soll die weitere Expansion: Anfang Juli hatte Hellofresh seine Dienste nach Norwegen ausgeweitet und wenige Tage darauf angekündigt, sein Portfolio durch den Zukauf des australischen Fertigessensanbieters Youfoodz auszubauen. Angekündigt sind auch Markterschließungen in Italien und Japan.

Am Dienstag legte der Kurs zeitweise um rund neun Prozent auf über 84 Euro zu. Damit glich die Aktie die Delle nach der in der Vorwoche gesenkten Margenprognose aus. Seit Ende Januar 2020, also bevor die Corona-Pandemie die Welt erfasste, summiert sich das Kursplus auf mehr als 250 Prozent - mehr hat kein deutscher Standardwert seitdem zugelegt. Mit einem Börsenwert von 14 Milliarden Euro steht das Unternehmen zudem vor dem Aufstieg in den Dax , wenn dieser im September von 30 auf 40 Werte erweitert wird.

JPMorgan-Analyst Marcus Diebel schrieb in einer ersten Einschätzung, das Unternehmen habe ordentlich abgeschnitten und zeige in der ersten Jahreshälfte eine gute Entwicklung der Kundenzahlen. Allerdings dürfte der Fokus der Anleger auf den Gründen für die gesenkte Prognose für die Marge auf Basis des operativen Gewinns sowie den jüngsten Handelsentwicklungen liegen.

Er bleibe dem Hellofresh-Papier gegenüber auch wegen möglicherweise steigender Marketingkosten für die Kundenbindung und -akquise vorsichtig. Tatsächlich hatte das Unternehmen im vergangenen Quartal deutlich mehr Geld in Marketing gesteckt: Bis Ende Juni haben sich die Ausgaben dafür sowohl auf Quartals- als auch Halbjahressicht mehr als verdoppelt im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen.