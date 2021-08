Ruhestand im Ausland und Steuererklärung in Deutschland

Regenstauf (ots) - Viele Menschen träumen davon, ihren Ruhestand dort zu

verbringen, wo sie bisher nur Urlaub gemacht haben. Andere zieht es in die

Ferne, da sie mit ihrer geringen Rente in anderen Ländern bei viel niedrigeren

Lebenshaltungskosten weit besser über die Runden kommen. Oder die Großeltern

suchen die Nähe zu ihren Kindern und Enkeln, die anderswo leben. Die Motive für

Rentenjahre im Ausland sind vielfältig. Aber eines haben die Auslandsrentner

gemeinsam. Sie entkommen dem deutschen Fiskus nicht! Wer aus Deutschland

Rentenzahlungen erhält, ist in der Regel verpflichtet, in Deutschland Steuern zu

zahlen. Selbst dann, wenn im Wohnsitzstaat bereits eine Steuererklärung

eingereicht wurde.



Seit dem Alterseinkünftegesetz aus dem Jahr 2005 gilt die nachgelagerte

Rentenbesteuerung. Diese betrifft nicht nur die staatlichen Rentenzahlungen,

sondern inzwischen auch Auszahlungen aus betrieblichen Rentenkassen oder

privaten Altersvorsorgeverträgen. Vorsicht ist bei Riester-Verträgen geboten.

Denn wer außerhalb des EWR lebt, muss alle staatlichen Förderungen, die er in

den Jahren davor erhalten hat, an Deutschland zurückzahlen. Da die

Finanzbehörden im digitalen Zeitalter über alle Rentenzahlungen informiert sind,

gibt es kein Entrinnen aus der deutschen Steuerpflicht.









Wer sich weniger als sechs Monate im Ausland aufhält, z.B. den Winter im

sonnigen Süden und die restlichen Monate in Deutschland verbringt, für den

ändert sich steuerlich nichts. Wird der Wohnsitz in Deutschland jedoch

aufgegeben, wird der Rentner als beschränkt steuerpflichtig eingestuft.

Beschränkt deswegen, weil sich die Steuerpflicht nur noch auf alle inländischen

Einkünfte bezieht, ausländische Einkünfte aber außer Acht lässt.



Für die inländischen Einkünfte tritt dann eine erweiterte Steuerpflicht ein, die

mit Nachteilen verbunden ist. Zum einen kommt der steuerfreie Grundfreibetrag

nicht mehr zum Tragen. 2021 beträgt er 9.744 Euro in Deutschland pro Person. Das

entspricht einem steuerpflichtigen Teil der Rente von 812 Euro im Monat, der

nicht versteuert werden muss. Auslandsrentner hingegen müssen ihre Rente ab dem

ersten Euro versteuern, egal wie klein die Rente ausfällt.



Zum anderen fallen weitere Steuervergünstigungen weg. Das fängt beim

Ehegattensplitting an, sodass verheiratete Auslandsrentner wie Singles besteuert

werden. Und geht damit weiter, dass außer der Werbungskostenpauschale kaum mehr

etwas abgesetzt werden kann. Es werden also weder die Beiträge für die

Krankenversicherung noch Krankheitskosten, Handwerkerlöhne, haushaltsnahe

Dienstleistungen oder die Behindertenpauschale berücksichtigt. Spenden werden in Seite 2 ► Seite 1 von 2



