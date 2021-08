Die Bullen schwingen heute bei Moderna eindeutig das Zepter. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund vier Prozent. 423,25 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Mit dem Anstieg auf 423,25 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Denn dieses Plus beschert der Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Die Aktionäre hatten den Wendepunkt bisher bei 412,00 EUR ausgelotet. Anleger sollten Moderna also unbedingt im Auge behalten.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Denn demnach sind für Moderna Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 160,74 EUR eingependelt hat. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

