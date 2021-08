Die Aktienanalysten der Nord LB bleiben positiv für die ProSiebenSat.1 Aktie gestimmt. Man bestätigt in einer aktuellen Analyse vom Dienstag die Kaufempfehlung für den Medien-Titel. Zugleich sieht man dessen Kursziel weiterhin bei 21 Euro. Am frühen Nachmittag notiert der Aktienkurs von ProSiebenSat.1 bei 15,46 Euro und verliert zum Vortag 0,8 Prozent an Wert.Für die Jahre 2021 und 2022 erwarten die Analysten je ProSiebenSat.1 ...