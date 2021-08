Passagierluftverkehr im ersten Halbjahr auf historischem Tiefstand / Touristischer Reiseverkehr zieht seit Sommerbeginn an / BDL legt Halbjahresbilanz der deutschen Luftverkehrswirtschaft 2021 vor

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Die Auswirkungen der Coronapandemie haben den weltweitenPassagierluftverkehr in der ersten Jahreshälfte weiter am Boden gehalten.Nachdem die Nachfrage im ersten Halbjahr 2020 bereits um 58 Prozent eingebrochenwar, ist der weltweite Rückgang gegenüber 2019 im laufenden Jahr mit 67 Prozentnoch größer. Denn 2021 drückten Reisebeschränkungen und der coronabedingteNachfrageeinbruch auf das komplette Halbjahr, während sich die Pandemie imvergangenen Jahr erst ab Mitte März spürbar auswirkte. Durch die zahlreichenReisebeschränkungen waren internationale Verkehre stärker betroffen alsinländische Verkehre. Da die europäischen Staaten strukturell stark durchinternationalen Verkehr gekennzeichnet sind, ist der Verkehrsrückganghierzulande auch überproportional: Bei den europäischen Fluggesellschaften sankdie Nachfrage im Passagierverkehr im ersten Halbjahr gegenüber 2019 um 78Prozent, bei den deutschen Fluggesellschaften um 85 Prozent und an den deutschenFlughäfen um 86 Prozent.Zu der Halbjahresbilanz sagt Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer desBundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL): "So wenig Passagierean den deutschen Flughäfen hatten wir zuletzt im Jahr 1971. Diese Entwicklunghat den wirtschaftlichen Druck auf unsere Unternehmen und ihre Investitionskraftnoch einmal drastisch verschärft: Die Umsätze sind um 63 Prozent eingebrochen.Die Zahl der Beschäftigten liegt mittlerweile 10 Prozent unter dem Niveau von2019. Positiv ist: Seit dem Sommer zieht die Nachfrage deutlich an. Dainzwischen immer mehr Menschen durchgeimpft sind und ein System aus Impf- undTestnachweisen sichere Mobilität auch unter Pandemiebedingungen ermöglicht, hatder touristische Reiseverkehr wieder deutlich zugenommen. Dieses System dessicheren Reisens funktioniert, denn nur ein kleiner Teil der Infektionen inDeutschland ist auf Aufenthalte im Ausland zurückzuführen."Mit dem Fortschritt der Impfkampagne kehrt auch die Nachfrage nach Reisenzurück. Seit Juni erleben wir eine schrittweise Belebung des touristischenReiseverkehrs: Die Fluggesellschaften bauen wieder Kapazität auf und das Angebotwird von den Reisenden angenommen. Im Zeitraum Juni bis September sind inDeutschland insgesamt wieder 48 Prozent des Flugangebots von 2019 im Markt. Iminnerdeutschen Verkehr sind im Sommer 28 Prozent des Flugangebots von 2019wieder zurück. In den anderen Ländern Europas erholt sich der der inländischeVerkehr schneller. Dort werden im Durchschnitt wieder 79 Prozent desVorkrisenniveaus geflogen. Gründe hierfür sind zum einen der Rückzug von easyJetaus dem innerdeutschen Markt und zum anderen, dass alternative