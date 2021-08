INNIO tritt dem Global Compact der Vereinten Nationen bei und unterstreicht damit sein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit

INNIO gab heute seinen Beitritt zum Global Compact der Vereinten Nationen , der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen, bekannt. Mit der Teilnahme an dieser wichtigen freiwilligen Führungsplattform erweitert INNIO sein Engagement für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance; ESG). Als Teil der Global-Compact-Initiative, die sich auf die Entwicklung, Umsetzung und Offenlegung verantwortungsvoller Geschäftspraktiken konzentriert, reiht sich INNIO voller Stolz in die Reihe Tausender anderer Unternehmen und Organisationen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft weltweit ein, die sich zu verantwortungsbewusstem Handeln verpflichtet haben, um eine bessere Welt zu schaffen.

Carlos Lange, INNIO President and CEO (Photo: Business Wire)

Im unermüdlichen Streben nach einer klimaneutralen, grüneren und sichereren Energiezukunft setzte INNIO sein eigenes Sustainability Review Board (SRB) ein, dessen Aufgabe darin besteht, die ESG-Ziele und -Strategie für die Jenbacher und Waukesha Geschäftsbereiche in enger Abstimmung mit seiner Wachstumsstrategie zu entwickeln. Um sein Engagement für Nachhaltigkeit zu untermauern, bemühte sich das Management von INNIO gemeinsam mit dem SRB um schnellstmögliche Aufnahme in den Global Compact. INNIO erkannte das Potenzial dieser globalen Initiative, als wegweisende Plattform Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenzubringen und ihre Geschäftstätigkeiten und Strategien an zehn Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten sowie Maßnahmen zur Unterstützung der Ziele und Anliegen der Vereinten Nationen zu ergreifen, die in ihren Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) verankert sind. Der UN Global Compact wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und besteht mittlerweile aus mehr als 9.500 Unternehmen und 3.000 Organisationen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in über 160 Ländern und mehr als 70 lokalen Netzwerken.