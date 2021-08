Erste Klagen gegen Ledger eingebracht

Vaduz (ots) - Die Anwaltskanzlei SCHEIBER Rechtsanwalt / Attorney at Law brachte

erste Schadenersatzklagen für Betroffene gegen Ledger, einem der weltweit

bekanntesten Hersteller von Hardware-Wallets (www.ledger.com), wegen Verstößen

gegen das Datenschutzrecht ein.



Sicherheitslücke im Online-Shop führte zur Datenpanne





Aufgrund einer Sicherheitslücke im Online-Shop bei einem der weltweitbekanntesten Hersteller von Hardware-Wallets, die Ledger SAS mit Firmensitz inParis/Frankreich, wurde im vergangenen Jahr 2020 dessen E-Commerce- undMarketing-Datenbank mit ungefähr einer Million Kunden-Email-Adressen undungefähr 292.000 persönlichen Kunden-Informationsdatensätzen , wie Vor- undNachnamen, Telefonnummern, Postanschriften und gekaufte Produkte, geleakt undsteht seitdem auf einer Internetplattform für jedermann zum Download zurVerfügung.Data Breach Betroffene werden Opfer von ErpressungenSeitdem die persönlichen Daten von Ledger-Kunden öffentlich zugänglich sind,erhalten Betroffene nahezu täglich Unmengen an unaufgeforderten Werbeemails,Telefonanrufen von unbekannten Dritten, die zumeist dubiose Finanzprodukteverkaufen wollen, sowie Phishing-Emails, aber auch erpresserische Emails oderAnrufe.Schadenersatzansprüche wegen DatenschutzverstößenDie Anwaltskanzlei SCHEIBER Rechtsanwalt | Attorney at Law hat einSammelverfahren für Betroffene der Ledger-Datenpanne ins Leben gerufen. Es istdavon auszugehen, dass Ledger gegen Bestimmungen der EuropäischenDatenschutzgrundverordnung ( DSGVO ) verstoßen hat. Ledger haftet alsdatenschutzrechtliche Verantwortliche und Betroffene haben einenSchadenersatzanspruch . Ledger lehnte bislang eine außergerichtliche Einigungab. Aus diesem Grund wurden nunmehr die ersten Klagen bei Gericht (zunächst inDeutschland) eingebracht.