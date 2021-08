Die Luftverkehrsbranche liegt weiterhin am Boden, hierzulande liegt die Nachfrage rund 85 Prozent unter dem Niveau von vor der Coronakrise. Europaweit sind die Zahlen nicht so niedrig, hier liegt lediglich ein Abschlag von 78 Prozent vor. Mit neuen Virusvarianten wird es zunehmend schwieriger werden in dieser Branche Geld zu verdienen, eine Ausnahme bildet die Luftfracht. Ein Blick auf den aktuellen Kursverlauf der Lufthansa-Aktie spiegelt das Desaster sehr gut wider, die Aktie verliert deutlich an Wert und steuert auf ihre Jahrestiefs zu. Die Tiefstände markierte das Wertpapier im abgelaufenen Jahr um 7,00 Euro herum, das ist eine markante Unterstützung und könnte für eine temporäre Stabilisierung sorgen.

Langer und steiniger Weg

So schnell wie erhofft wird sich die Luftfahrtbranche nicht erholen, es kursiert die Angst um eine vierte Corona-Welle und damit einhergehenden Einschränkungen in der Bevölkerung. Bezogen auf den Wert der Lufthansa-Aktie könnte sich dies noch einmal negativ auswirken und zu Abschlägen auf 8,80 Euro führen, darunter müsste die markante Unterstützung um 8,00 Euro noch einmal aushelfen. Mit einer deutlichen Zunahme des Passagieraufkommenes in der Luftbranche wird erst ab 2022 gerechnet, hier müssen sich Investoren noch etwas länger gedulden. Für greifbare Kaufsignale in Richtung 18,00 Euro müsste dagegen erst der Widerstand verlaufend um 13,20 Euro nachhaltig überwunden werden.