Mindset Pharma veröffentlicht präklinische Ergebnisse, welche die überlegene Wirksamkeit, Sicherheit und kürzere Wirkdauer von mehreren Psychedelika-Wirkstoffgruppen der nächsten Generation bestätigen

Toronto, Ontario-- 10. August 2021 - Mindset Pharma Inc. (CSE: MSET) (FWB: 9DF) (OTCQB: MSSTF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von optimierten und patentfähigen Psychedelika der nächsten Generation für die Behandlung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf widmet, hat heute bekannt gegeben, dass für die Wirkstoffe seiner Wirkstoffgruppe 2, die aus neuartigen Psilocybin/Psilocin-Analoga besteht, sowie seiner Wirkstoffgruppe 4, die sich aus neuartigen DMT/5-MeO-DMT-Analoga zusammensetzt, im direkten präklinischen Vergleich mit den entsprechenden Bezugsmedikamenten eine überlegene Wirksamkeit, Sicherheit und kürzere Wirkdauer nachgewiesen wurde.

„Die Verbesserung der Dauer und Wirksamkeit/Sicherheit unserer Wirkstoffe der nächsten Generation hat bedeutsame Auswirkungen auf die psychedelikabasierte Therapie in der klinischen Praxis. Diese Verbesserungen könnten für Psychiater einen skalierbaren Ansatz beim Management von Dosisfindungs- und Behandlungsstrategien für Patienten mit psychischen Erkrankungen bieten“, sagt James Lanthier, CEO von Mindset.

„Erste In-vitro-Screenings haben gezeigt, dass unsere neuartigen Wirkstoffe der Wirkstoffgruppe 2 eine fünf- bis zehnmal stärkere Wirkung als Psilocin auf menschliche 5-HT2A-Rezeptoren haben. Dies konnten wir anhand von In-vivo-HTR-Assays im Mäusemodell (Anm.: Verhaltensmodell mit substanzbedingtem Kopfzucken bei Mäusen) bestätigen. Zudem deuteten die Ergebnisse der In-vitro-Tests darauf hin, dass mehrere dieser Wirkstoffe mindestens doppelt so rasch verstoffwechselt werden wie Psilocin. Und die In-vivo-Studien an den Nagetieren ergaben, dass die Halbwertszeit der wichtigsten Gruppe-2-Wirkstoffe um mehr als die Hälfte kürzer ist als jene von Psilocybin“, erläutert Joseph Araujo, Chief Scientific Officer von Mindset. „Unsere Wirkstoffe der Wirkstoffgruppe 4 wiederum zeigten im Rahmen von In-vitro-Studien im Vergleich zu DMT und 5-MeO-DMT eine größere Wirkung an den menschlichen 5-HT1A-, 5-HT2A- und 5-HT2C-Subtyp-Rezeptoren. Darüber hinaus deuteten die Ergebnisse darauf hin, dass die Halbwertszeit unserer Wirkstoffe zwischen 7 und 90 Minuten beträgt, was ein breites Spektrum möglicher Dauereffekte eröffnet. Die Assays zum Verhalten und zu den Kopfzuckungen zeigten eine erhöhte serotonerge Wirkung unserer DMT- und 5-MeO-DMT-Analoga. Auf Basis dieser Gruppe-4-Ergebnisse weisen unsere Wirkstoffe eine breite pharmakologische Diversität auf, mit der sich diese Wirkstoffgruppe mit kurzer Wirkdauer von den Mindset-Wirkstoffgruppen auf Psilocybinbasis unterscheidet.