Vicinity Motor Corp. präsentiert sich auf dem SNN Network Summer Virtual Event

CEO William Trainer hält um 15:30 Uhr ET am Mittwoch, den 18. August eine Präsentation

VANCOUVER, BC / 10. August 2021 / Vicinity Motor Corp. (NASDAQ: VEV)(TSXV: VMC)(FWB: 6LG) („Vicinity Motor“, „VMC“ oder das „Unternehmen“), ein führender Lieferant von Elektro-, CNG- und Biodieselfahrzeugen, hat heute bekannt gegeben, dass sein Management auf einer von SNN Network ausgerichteten Veranstaltung vom 17 bis 19. August 2021, dem SNN Network Summer Virtual Event, präsentieren wird.

William Trainer, Gründer und Chief Executive Officer, wird während der Veranstaltung für Einzelgespräche mit institutionellen Investoren bereitstehen und eine virtuelle Präsentation halten. Details dazu finden Sie im Folgenden:

SNN Network Summer Virtual Event

Datum: Mittwoch, 18. August 2021

Uhrzeit: 15:30 Uhr EDT (21:30 Uhr MEZ)

Webcast: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2750/42234

Unter dem obigen Webcast-Link werden ein Live-Audioübertragung und eine Aufzeichnung der Präsentation zur Verfügung stehen. Nähere Informationen zum SNN Network Summer Virtual Event finden Sie unter https://conference.snn.network. Hier können Sie auch einen Termin für ein Einzelgespräch ausmachen und sich für die Veranstaltung anmelden.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ: VEV) (TSXV: VMC) (FWB: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Fahrzeuge für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus des Unternehmens, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen und Produktdetails erhalten Sie unter https://vicinitymotorcorp.com.