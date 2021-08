Objectway übernimmt den führenden deutschen Spezialisten für Kernbankensoftware DIE SOFTWARE Peter Fitzon

Mailand (ots) - Objectway, eines der Top 100 Fintech-Unternehmen für Wealth- und

Asset Management-Software weltweit, gab heute die Übernahme von DIE SOFTWARE

Peter Fitzon GmbH (DSW), einem führenden deutschen Anbieter von

Kernbankensystemen, bekannt.



Objectway wurde 1990 gegründet und unterstützt führende Finanzinstitute mit

modernster Technologie bei der Umsetzung ihrer digitalen

Transformationsprogramme. Das Unternehmen liefert intelligente und cloudfähige

Lösungen, die das Kundenengagement steigern sowie die Produktivität im

Front-Office und die Prozesseffizienz im Back-Office optimieren.





DIE SOFTWARE ist ein führender Anbieter von Kernbankensystemen imdeutschsprachigen Europa mit einer Marktpräsenz von mehr als 35 Jahren. Dievielseitige, offene und modulare Plattform ist auf die Bedürfnisse namhafterPrivat-, Retail- und Zentralbanken in der DACH-Region sowie in Luxemburgabgestimmt.Mit der Akquisition erweitert Objectway sein Portfolio von Wealth- undAsset-Management-Lösungen durch eine zuverlässige und vielseitigeKernbankenplattform. Dadurch entsteht eine offene, modulareEnd-to-End-Banking-Suite, die die digitale Transformation von Privatbanken,Retailbanken, Wealth- und Asset-Managern unterstützt und das Wachstum in derEMEA-Region und weltweit vorantreibt. Als einer der führenden Anbieter vondigitalen Banklösungen betreut Objectway nun über 200 Kunden in der EMEA-Regionund steigert seinen Gesamtumsatz auf mehr als 100 Millionen Euro."Das Team von DIE SOFTWARE hat fantastische Arbeit bei der Entwicklung einererstklassigen Banking-Plattform mit einem loyalen Kundenstamm geleistet.Objectway legt großen Wert darauf, die Kernbankenplattformen seiner Kundenweiterzuentwickeln und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen," sagt LuigiMarciano, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Objectway Group. "Unser Ziel istes, eine einzigartige und vielseitige Banking-Suite zu schaffen, die dieLösungen von DIE SOFTWARE mit den Spitzentechnologien von Objectway kombiniert.Dazu zählen etwa das digitale Kundenmanagement, die Anlageberatung und dasPortfoliomanagement, die in Business Process as a Service (BPaaS) und Softwareas a Service (SaaS) Modellen eingesetzt werden können. Außerdem werden wir denweltweiten Einsatz der Lösungen von DIE SOFTWARE vorantreiben und dabei unsereStandorte in Italien, Benelux und Großbritannien nutzen"."Wir freuen uns sehr über den Einstieg in die Objectway Group, einemzuverlässigen und äußerst vertrauenswürdigen Unternehmen mit langjährigerErfahrung in der Branche. Dies unterstützt uns dabei, unsere Kundenbasis in dergesamten EMEA Region weiter auszubauen", fügt Peter Fitzon, Gründer von DIE