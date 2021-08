CanaFarma beschließt strategische Investition in Winners Circle Genetics, einen Marktführer im Bereich Cannabis-Formulierungen

Vancouver, British Columbia – 10. August 2021 – CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE: CNFA) (das „Unternehmen“ oder „CanaFarma“), ein führendes Unternehmen im Bereich Gesundheit und Wellness, gibt den geplanten Abschluss einer strategischen Investition in eins der führenden Unternehmen der Branche für Cannabisgenetik, Winners Circle Genetics, Inc. (WCG), bekannt.

Die strategische Investition von CanaFarma wird WCG ein Betriebskapital bereitstellen, das erforderlich ist, um die schnell wachsende Nachfrage nach exotischen und proprietären Cannabissorten zu decken. Die erstklassigen Premium-Cannabismarken von WCG wie die preisgekrönten Sorten Peanut Butter & Jelly, 1942, Birkinz und andere, die derzeit formuliert werden, haben die Branche im Sturm erobert.

Das WCG-Team bringt seine große Glaubwürdigkeit auf dem hart umkämpften kalifornischen Cannabismarkt mit ein. WCG symbolisiert die Cannabiskultur aus der sogenannten „Grassroots“-Perspektive, da es sich seinen Ruf durch die Bereitstellung exotischer und handgefertigter Cannabissorten auf Basis der proprietären Genetik von WCG erworben hat.

Vitaly Fargesen, SVP of Strategy bei CanaFarma, fügte hinzu: „Wir haben den US-Cannabismarkt eingehend analysiert, bevor wir in diesen Bereich vorgestoßen sind. Dies ist die zweite in einer Reihe von strategischen Initiativen, die wir planen, während wir das Unternehmen weiterhin in ein Full-Service-Geschäft für Gesundheit und Wellness im Hinblick auf alle Aspekte der Cannabispflanze umwandeln.“

CanaFarma wird 31,0 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der WCG auf vollständig verwässerter Basis im Austausch gegen zwei Millionen Stammaktien von CanaFarma sowie eine Betriebskapitalfazilität erwerben. Alle vorgenannten Aktien unterliegen einer viermonatigen und eintägigen Haltefrist in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Mit starken Verbindungen zur Musikindustrie durch die Partner Abou Thiam und Chris „Milano“ Allison pflegt WCG Beziehungen zu einigen Superstars der Unterhaltungsbranche. Die Sorte Birkinz ist der neueste Favorit von Quavo, dem Frontmann der Rap-Gruppe Migos. Birkinz war ein sofortiger Hit auf dem kalifornischen Markt und sofort ausverkauft.

WCG-Gründungsmitglied Hassim Robinson fügte hinzu: „Wir haben uns durch exotische Sorten und erstklassigen Anbau von Cannabis ausgezeichnet, der von unserem Anbauleiter David Pitts geleitet wird. Dies ist erst der Anfang einer lukrativen Zukunft für die Partnerschaft zwischen WCG und CanaFarma. Die Partnerschaft mit CanaFarma gibt WCG die Möglichkeit, auf nationaler Ebene zu expandieren.“