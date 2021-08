(neu: Aussagen aus Telefonkonferenz, Kurs, Analysten)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Hochwasserkatastrophe in Europa und die vielen Corona-Opfer in mehreren Ländern kommen den Rückversicherer Munich Re teuer zu stehen. Trotzdem zeigte sich Vorstandschef Joachim Wenning am Dienstag überzeugt, dass der Dax-Konzern im laufenden Jahr wie geplant einen Gewinn von 2,8 Milliarden Euro einfährt. Allerdings belasten die pandemiebedingten Todesfälle in den USA sowie in Indien und Südafrika den Konzern 2021 wohl doppelt so stark wie bisher gedacht. Und die Flutkatastrophe in Deutschland und den Nachbarländern im Juli könnte bei dem Münchner Konzern mit rund einer halben Milliarde Euro zu Buche schlagen.

Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die Munich-Re-Aktie legte bis zum frühen Nachmittag um 1,64 Prozent auf 240,50 Euro zu und gehörte damit zu den Spitzenreitern im Dax. Dennoch wird das Papier noch rund ein Prozent tiefer gehandelt als zum Jahreswechsel. Von dem Langzeithoch von 284,20 Euro, das die Aktie kurz vor dem Corona-Crash im Februar 2020 erreicht hatte, ist sie weiter ein gutes Stück entfernt.