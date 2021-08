Tulip Interfaces kündigt $100M Series C unter der Führung von Insight Partners an, um Frontline-Industrien dabei zu helfen, ihre Abläufe in die Cloud zu bringen

BOSTON, 10. August 2021 /PRNewswire/ -- Tulip Interfaces gab heute bekannt, dass das Unternehmen 100 Millionen US-Dollar in einer Serie-C-Finanzierung unter der Leitung des in New York ansässigen globalen Private-Equity- und Risikokapitalunternehmens Insight Partners erhalten hat. Die neuen Investoren Pitango Growth und Marc Benioff's TIME Ventures schlossen sich der Runde an, ebenso wie die bestehenden Investoren DMG MORI, NEA und Vertex Ventures US.

Die Frontline Operations Plattform von Tulip bietet eine Cloud-basierte, codefreie Plattform mit nativen Edge-Funktionen, die Menschen, Maschinen, Geräte und Systeme verbindet, die in den Betrieben einer Vielzahl von Frontline-Industrien eingesetzt werden, darunter allgemeine Fertigung, Pharmazeutik und Biotechnologie, Labore und Lagerhaltung.

Mit der Finanzierung der Serie C plant Tulip, seine internationalen Aktivitäten zu erweitern, um seine Hunderte von globalen Unternehmenskunden wie Terex, Delta Faucet und Outset Medical in mehr als 35 Ländern besser zu unterstützen. Tulip beabsichtigt, die Mitarbeiterzahl zu verdoppeln, die Niederlassungen in Boston, München und Budapest auszubauen und Anfang 2022 eine neue APAC-Zentrale einzurichten. Das Unternehmen plant, in neue Produktfunktionen zu investieren und weitere KI- und Data-Science-Funktionen auf häufig verwendete Kunden-Workflows anzuwenden. Tulip wird zusätzliche Ressourcen für seine wachsende Benutzergemeinschaft und den Frontline Operations Marketplace einsetzen.

Laut Natan Linder, Mitbegründer und CEO von Tulip, „sind etwa 1 von 5 Arbeitnehmern weltweit an vorderster Front tätig, die im Grunde genommen keine Arbeit haben. Ihre Arbeitsumgebungen sind hochkomplex, mit Arbeitszellen, Sensoren, Bänken, Förderbändern und Backend-Systemen in einer physischen und digitalen Umgebung, und sie brauchen eine Plattform, die ebenso dynamisch ist, um all die beweglichen Teile zu unterstützen. Genau wie die Wissensarbeiter brauchen auch die Mitarbeiter an der Front Zugang zu den richtigen Werkzeugen, um die Daten zu erhalten, die sie brauchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Betriebe zukunftssicher zu machen."